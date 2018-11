Los 10 narcotraficantes más notorios de México

(CNN Español) - Han sido perseguidos por las autoridades mexicanas y estadounidenses por ser líderes y miembros prominentes de los más grandes carteles mexicanos de las drogas.

Estos son los capos más notorios del narcotráfico en México:

1. Héctor Beltrán LeyvaFotografías de Héctor Beltrán Leyva, narcotraficante mexicano, cuando fue detenido en 2014. (Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images)

Líder del Cartel de los Beltrán Leyva, arrestado en 2014 y quien murió el 18 de noviembre de 2018 de un paro cardíaco. El Gobierno mexicano llegó a ofrecer por su captura más de 2 millones de dólares, y EE.UU. una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Desde 2016, estaba recluido enfrentando un proceso federal.

2. Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho

Se cree que es el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, denominado uno de los más peligrosos, según el Gobierno mexicano.

3. Joaquín "El Chapo" Guzmán

Fue uno de los narcos más poderosos del mundo, y uno de los hombres más ricos, según la revista Forbes, y que ahora enfrenta un juicio en EE.UU. por 17 cargos relacionados con narcotráfico.

4. Miguel Ángel y Omar Treviño

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info&w=1024&strip=info" class="size-full wp-image-589430" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="Picture taken from a sreen of the alleged maximun leader of drugs Mexican cartel "Los Zetas", Miguel Angel Trevino Morales, presented in combo pictures during a press conference at the head quarter of Interior Ministry on July 15, 2013 in Mexico City. According to a spokesman Trevino was arrested early morning during a military operation en Nuevo Laredo. AFP PHOTO/ Yuri CORTEZ (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP/Getty Images)" width="1024" height="662" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info 1024w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info 2048w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/11/gettyimages-173516207.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Miguel Ángel Treviño

Cabecillas del Cartel de los Zetas, uno de los más sangrientos. De Miguel Ángel, El 40 o Z-40, se decía que quemaba vivas a sus víctimas. Fue arrestado en 2013 y extraditado a EE.UU. en julio de 2018. Su hermano Omar, quien tomó el liderazgo del grupo, también fue arrestado en 2015. En 2018, Omar le dijo a la Fiscalía que buscaran sus víctimas en las zanjas. Ninguno ha sido condenado.

5. Mario Cárdenas Guillén

El líder del Cartel del Golfo y sucesor de Ezequiel y Osiel Cárdenas Guillén fue capturado en septiembre de 2012. Este cartel se ha fragmentado en los últimos años, pero llegó a ser uno de los principales competidores del cartel del Chapo, el de Sinaloa. Se ha declarado inocente y está pendiente su juicio de extradición.

6. Vicente Carrillo Fuentes

El Viceroy era uno de los sospechosos más buscados de México, el líder del Cartel de Juárez por quien se llegó a ofrecer hasta 5 millones de dólares de recompensa. Fue capturado en octubre de 2014. En mayo de 2018, recibió un amparo contra su encarcelamiento pues se consideró que las acusaciones en su contra no están fundamentadas

7. Los hermanos Arellano Félix

La mayoría de los siete hermanos que lideraban el cartel familiar han sido capturados o han muerto. En 2012, Benjamín Arellano Félix, quien fue líder del Cartel de Tijuana, se declaró culpable en EE.UU. de cargos de asociación delictiva y conspiración para lavar dinero.

Benjamín Arellano Félix.

8. Ismael "El Mayo" Zambada(Crédito: DEA)

Se cree que quedó a cargo del Cartel de Sinaloa desde que El Chapo fue recapturado, en 2016. Es uno de los sospechosos más buscados en México y EE.UU. ofrece por su captura 5 millones de dólares

9. Amado Carrillo Fuentes Autoridades mexicanas muestran el supuesto cuerpo de Amado Carrillo Fuentes en julio de 1997 (OMAR TORRES/AFP/Getty Images)

Conocido como el Señor de los Cielos, por la gran flota de aviones que utilizaba para llevar cocaína de Colombia a México, murió en 1997 tras una cirugía plástica para cambiar su apariencia y evitar ser capturado.

10. Rafael Caro Quintero

Entró a la lista de los fugitivos más buscados del FBI en abril de 2018. El llamado Capo de Capos sigue activo y sería, junto al Mayo Zambada, líder del Cartel de Sinaloa.