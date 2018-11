FacebookDown: Reportan caída de la red social a nivel mundial

(CNN Español) - ¿No te funciona Facebook? No eres el único. La red social está presentando problemas desde las 7:41 a.m. ET, según DownDetector, página especializada en monitorear estas situaciones.

Según el portal, la mayoría de las personas han reportado un apagón total de Facebook (44%), 33% tiene problemas para ingresar con su nombre y contraseña, y el 21% ha reportado problemas en las aplicaciones de Facebook.

Así se ve a esta hora el mapa de dónde se han reportado los inconvenientes en el mundo:

La red social no se ha pronunciado sobre los problemas.