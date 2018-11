“Fuera hondureño, aquí no te queremos”: Tijuana, la ciudad que no quiere a la caravana de migrantes

(CNN Español) - Con banderas de México y pancartas en las que se leían mensajes contra los inmigrantes de la caravana de centroamericanos, cientos de tijuanenses salieron a las calles de su ciudad a rechazar lo que algunos llaman una “invasión” por parte de los migrantes.

Desde la semana pasada los miles de migrantes centroamericanos que han atravesado Centroamérica desde octubre, empezaron a llegar a la fronteriza ciudad de Tijuana, en Baja California, con el fin de cruzar hacia Estados Unidos.

Cuando los migrantes empezaron a llegar, algunos tijuanenses les gritaban “fuera hondureño, aquí no te queremos”, y este domingo los manifestantes locales seguían pidiendo más controles migratorios para los inmigrantes centroamericanos que llegaron a su ciudad.

“Que cierren la frontera por donde van a entrar. Que refuercen para que ya no lleguen más, para que poco a poco esta gente se vaya retirando”, le dijo a CNN Jose Hernández, un ciudadano tijuanense que se manifestó contra la caravana.

Los migrantes que llegaron a Tijuana, la mayoría de ellos hondureños y algunos centroamericanos, dicen que vienen huyendo de la violencia, de la inserguridad en sus países y del desempleo. Muchos de ellos han dicho a CNN que durante esta travesía han aguantado hambre y han pasado frío para llegar hasta este punto.

Las fuerzas de seguridad se hicieron presentes frente al albergue donde estaban los centromaericanos para salvaguardar la seguridad de los recién llegados.

La policía antidisturbios hizo guardia en frente al albergue donde estaban los ciudadanos hondureños este domingo. (Crédito: John Moore/Getty Images)

Algunas de las preocupaciones de los tijuanenses son el aumento de la inseguridad y los índices de delitos por la llegada de inmigrantes, preocupaciones de salud pública y , pues hay quienes dicen, es probable que vengan pandilleros de la MS-13, una preocupación de la que habló el presidente Donald Trump previo a las elecciones intermedias del 6 de noviembre.

“Yo sí me opongo, por la delincuencia que se va a desatar aquí en Tijuana”, dijo Damarys Mondragón, otra residente de Tijuana, a Jackelin Hurtado de CNN. “No sabemos si vienen maras salvatrucha, no sabemos si traen enfermedades, VIH”.

Los locales niegan ser “racistas”, o “nacionalistas”: “Simplemente queremos que nuestro país se respete, que nuestro suelo se respete. Ellos no pueden llegar aquí y exigir cosas que no son”, agrega Mondragón.

Tijuana, una ciudad de migrantes

El alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastelúm, le dijo este lunes a Carmen Aristegui, que a pesar de que esta es una ciudad de migrantes, lo que molesta es cómo se han dado las cosas con la llegada de los migrantes

“De repente llegan todas las personas. No tenemos nada en contra de los migrantes, pero nosotros coincidimos que los derechos humanos también vienen aparejados con deberes humanos. Aquello que ha sucedido con la llegada de muchas personas que integran esa caravana de migrantes (no de todas) no ha sido nada cómodo”. dijo Gastélum.

Como resalta el alcalde local, esta es una ciudad de migrantes. Según cifras oficiales del censo de 2010, más del 50% de la población de Tijuana (más de 744.000 personas) no nació en esta entidad, sino en otras de México. 67,695 ciudadanos que habitaban Tijuana en 2010 habían nacido en Estados Unidos, y casi 5.000 habían nacido en otro país.

Según un reporte de la Organización Internacional para las Migraciones y la Iniciativa de Migrantes en países en crisis, “Tijuana es una de las fronteras más activas del mundo en lo referente a cruces transfronterizos”.

El cruce fronterizo de Tijuana hacia San Diego, California, es el más transitado del país, según le dijo a CNN en Español un portavoz del buró de comunicaciones de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU.

Según él, a nivel nacional, Aduanas y Protección Fronteriza procesa a más de 1,2 millones de viajeros que entran a Estados Unidos cada día a través puertos de entrada terrestres, aéreos y marítimos, le dijo a CNN en Español.

“En el puerto de entrada de San Ysidro –frontera entre Tijuana y San Diego – procesamos de 100.000 a 120.000 personas cruzando en vehículo o a pie”, le dijo Jaime Ruiz, de la oficina de comuncaciones de la CBP, a CNN en Español. “De esta cantidad menos de un 1% se le niega la entrada”.

San Isidro, en la frontera de Tijuana, es el puerto más transitado del país, según él.

En esta ciudad, la población migrante está compuesta por una gran cantidad de flujos migratorios y diferentes perfiles sociodemográficos, según el reporte de la OMS.

“En 2016, Tijuana recuperó el primer lugar como punto de deportación de ciudadanos mexicanos”, dice este informe, que agrega que esos deportados constituyen una “población flotante que resulta difícil cuantificar y ubicar”.

Para 2016 las autoridades locales y organizaciones locales de Tijuana reportaron la presencia de cientos de solicitantes de asilo que provenían de países de África, Europa y América, muchos de ellos habían entrado a México por la frontera sur del país y llegaron hasta la frontera con EE.UU. para solicitar asilo, dice un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de mayo de 2018.

“El número de migrantes procedentes de África y del Caribe aumentó rápidamente y los tiempos de espera en la frontera se prolongaron”, dice el reporte. “Así, poco a poco, miles de migrantes se encontraron varados en Tijuana en espera de ser recibidos por las autoridades migratorias estadounidenses”.

Y de acuerdo con datos de abril de 2017 del Instituto Nacional de Migraciones de México, citado por el informe de la CNDH, en Baja California permanecían cerca de 3.400 extranjeros originarios de Haití: 75% en Tijuana y 25% en Mexicali.

Sobre los migrantes extranjeros en Tijuana, una encuesta sobre situación socioeconómica de migrantes y extranjeros en Baja California de 2016, hecha a 384 personas que viven en Tijuana, dice que el 99,2% de los migrantes no mexicanos que viven en esa ciudad provenían de Haití, y el 0,80%, de Guatemala.

Además, según una Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) de 2014, Tijuana era uno de los puntos migratorios de México de donde más se originaban los desplazamientos hacia Estados Unidos.

“La movilidad de este flujo se origina principalmente en cuatro ciudades de la frontera norte de México. En 2014, 29,6 por ciento de los desplazamientos proviene de Tijuana, 18,9 de Ciudad Juárez, 17.9 de Reynosa y 12,2 de Nogales; otras ciudades como Matamoros o Nuevo Laredo no superan las diez unidades porcentuales”, dice este reporte .

- Con información de Jackeline Hurtado de CNN desde Tijuana.