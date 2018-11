Los incendios de California no alteraron la opinión de Trump sobre el cambio climático

(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este sábado que la devastación de los incendios de California no ha alterado su opinión sobre el cambio climático. Ello, luego de examinar la destrucción en las zonas afectadas.

"No, no, tengo una opinión fuerte, quiero un buen clima", dijo Trump cuando se le preguntó si lo que había presenciado había cambiado su opinión.

"Todos los años pasamos por esto, vamos a tener bosques seguros y eso está sucediendo mientras hablamos", dijo Trump desde un centro de comando en Chico, California.

Pero más tarde, en el Air Force One, junto con el gobernador demócrata Jerry Brown y el vicegobernador Gavin Newsom, quien también es gobernador electo del estado, Trump dijo que si bien no está de acuerdo con los líderes estatales sobre el tema, sus puntos de vista "tal vez no son tan diferentes como la gente cree".

"¿Está sucediendo? Las cosas están cambiando", dijo Trump. "Y creo que, lo más importante, estamos haciendo cosas al respecto. Vamos a mejorarlo. Vamos a hacerlo mucho mejor. Y va a suceder tan rápido como sea posible", agregó.

El sábado anterior, Trump dijo que pensaba que había "muchos factores" involucrados cuando se le preguntó sobre el papel del cambio climático en la contribución a los incendios.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su visita a las zonas afectadas por los potentes incendios en California.

"Tenemos el factor de gestión que sé que Jerry lo ha estado haciendo muy bien, y Gavin lo va a hacer, lo veremos juntos", dijo Trump.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que fue criticado la semana pasada por culpar inicialmente a la gestión forestal de California por la destrucción provocada por los incendios, considerados los más letales y destructivos de la historia de California. Desde que comenzaron los incendios, más de 70 personas han muerto y más de 1.000 personas siguen desaparecidas.

"No hay razón para estos incendios forestales masivos, mortales y costosos en California, excepto que el manejo forestal es muy deficiente", escribió Trump en Twitter el fin de semana pasado. "Cada año se dan miles de millones de dólares, con tantas vidas perdidas, todo debido a la mala gestión de los bosques. ¡Ahora hay que remediarlo, o no más pagos de la Reserva Federal!", tuiteó.

Los tuits de Trump atrajeron críticas de líderes de organizaciones de bomberos y otros.

"Sus comentarios son imprudentes e insultantes para los bomberos y las personas afectadas", dijo Harold Schaitberger, presidente de la Asociación Internacional de Bomberos.

Brian K. Rice, el presidente de los bomberos profesionales de California, dijo que los tuits de Trump estaban " mal informados".

"El mensaje del presidente que ataca a California y amenaza con retener la ayuda a las víctimas de los incendios cataclísmicos está mal informado, es inoportuno y degradante para los que sufren, así como para los hombres y mujeres en las líneas del frente".

El sábado anterior, Trump visitó un vecindario en Paradise, California, con la alcaldesa Jody Jones, así como también el director de administración de emergencias de Brown, Newsom y Trump, Brock Long. Trump también recorrió áreas en Malibú que habían sido afectadas.

Sin explicarse, el presidente dijo que los suelos de los bosques debían ser atendidos, y nuevamente habló sobre el tiempo que se necesitaba gastar en rastrillar y limpiar.

Jeremy Diamond y Teresita Galarce Crain, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.