Procurador de Ecuador: Queda en manos de Assange cumplir con el protocolo o entregarse a las autoridades

(CNN Español) - Este jueves The Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se está preparando para procesar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, por lo que la defensa de Assange legitimó las razones por las que el gobierno ecuatoriano le concedió el asilo en el 2012.

El abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, habló con CNN y dijo que la posibilidad de que el Departamento de Justicia procese al creador de Wikileaks confirma que las causas en Estados Unidos en contra de Assange estaban abiertas y que “el asilo concedido por el gobierno del expresidente Rafael Correa fue legítimo porque la vida de Assange corría peligro”.

Poveda insistió que la posibilidad de que Assange sea condenado a pena de muerte en Estados Unidos era real y que el asilo fue concedido “sin elucubraciones” al respecto.

El abogado de Assange le dijo además a CNN que “uno de los escenarios posibles si el Departamento de Justicia procesa a Assange es que se podrían reformular cargos en contra de él estableciendo delitos donde no se aplique la condena de muerte, pero sí la cadena perpetua”. La defensa de Assange considera que la cadena perpetua es una “muerte a largo plazo” y que también atenta contra los derechos del creador de Wikileaks.

Tras la publicación de The Wall Street Journal, CNN se contactó este viernes con el procurador general del Ecuador, Íñigo Salvador, para preguntarle sobre la posibilidad de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos procese al creador de Wikileaks.

Salvador dijo que “el gobierno no tiene nada qué decir y deja en manos de Assange cumplir con el protocolo de visitas o entregarse a las autoridades”. La Cancillería ecuatoriana entregó el mes pasado un protocolo de visitas y comunicaciones a Assange y su equipo para regular su estadía en la embajada de Ecuador en Londres donde permanece asilado desde hace seis años. El protocolo fue considerado por Assange y su defensa como un atentado a sus derechos.

Otro escenario que baraja con preocupación la defensa del australiano nacionalizado ecuatoriano en 2017 es que el gobierno de Ecuador retire el asilo a Assange y que esto pueda precipitar su salida de la embajada de Ecuador en Londres.

El abogado Poveda califica este posible escenario como “una estrategia que sería muy hábil” por parte del Ecuador.

Entre tanto, Salvador exhortó a Assange y a su defensa para que “no alerten o especulen designios maliciosos por parte del gobierno ecuatoriano” y enfatizó que “el Ecuador ratifica una y mil veces a Assange que puede quedarse en la embajada si se atiene al protocolo establecido”.

El procurador le dijo a CNN que no ha recibido por ahora notificaciones de incumplimientos del protocolo de visitas y comunicaciones por parte de Assange, aunque asegura que en los últimos días se ha rehusado a utilizar el servicio de internet inalámbrico que provee la embajada ecuatoriana en Londres.