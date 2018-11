Jorge Drexler, el gran ganador de los Latin Grammy

(CNN Español) - En la entrega 19 de los Grammys Latinos en el MGM Grand Garden Arena el ganador de la noche fue el uruguayo Jorge Drexler quien gracias al tema Telefonía, se llevó a casa tres gramófonos en las categorías más importantes: canción y grabación del año y por el disco Salvavidas de hielo, se llevó el reconocimiento al mejor álbum de cantautor.

J Balvin, quien era el favorito de la noche con 8 nominaciones, solamente se levantó como triunfador en la categoría de Mejor álbum de música urbana por el disco Vibras.

La italiana Laura Pausini se llevó un Grammy Latino por la categoría de Mejor álbum vocal pop tradicional por la producción Hazte sentir. El Mejor álbum de salsa fue para Víctor Manuelle por el disco 25/7 y la Mejor nueva artista fue para Karol G.

Los argentinos e íconos del rock en español Fito Páez y Enrique Bunbury se llevaron el reconocimiento en la categoría Mejor canción de rock y Mejor álbum de rock, respectivamente.

El cantante mexicano Luis Miguel se llevó dos reconocimientos: Mejor álbum del año y Mejor álbum de música ranchera por el álbum ¡México por siempre!

La productora venezolana Linda Briceño, quien produce desde la sala de su casa, se llevó a casa el reconocimiento como Productor del año, siendo la primera mujer en la historia de la Academia Latina de la Grabación en ganar esta categoría.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el dueto que hicieron el colombiano Sebastián Yatra y la cantante anglo Halsey, quienes interpretaron los temas "No hay nadie más" y "Without me".

Otros ganadores fueron los colombianos Carlos Vives por el álbum Vives en la categoría de Mejor álbum tropical contemporáneo y Maluma por F.A.M.E. como Mejor álbum pop contemporáneo

Lista completa de ganadores:

Mejor álbum vocal pop tradicional

Hazte sentir – Laura Pausini

Mejor álbum de salsa

25/7 – Víctor Manuelle

Mejor fusión / Interpretación urbana

Malamente – Rosalía

Mejor nuevo artista

Karol G

Mejor álbum de música norteña

Guerra de Poder – Calibre 50 y Los ángeles existen, de Pesado (doble ganador)

Mejor álbum del año

México por siempre – Luis Miguel

Mejor álbum pop contemporáneo

F.A.M.E – Maluma

Mejor álbum de música urbana

Vibras -J Balvin

Mejor canción del año

Telefonía – Jorge Drexler

Mejor canción urbana

Dura – Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeno, Juan G. Rivera Vázquez y Luis Jorge Romero

Mejor grabación del año

Telefonía – Jorge Drexler

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Som da minha vida – Fernanda Brum

Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa

Noturno – Anaadi

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Lenine em trânsito – Lenine

Mejor álbum de samba/pagode

Amor e música – Maria Rita

Mejor álbum de música popular brasileña

Caravanas – Chico Buarque

Mejor álbum de música sertaneja

Elas em evidências – Chitâozinho Xororó

Mejor canción en lengua portugesa

As caravanas – Chico Buarque

Mejor álbum instrumental

Identidad – Miguel Siso

Mejor álbum folclórico

Musas, Vol. 2 – Natalia Lafourcade

Mejor álbum de tango

Vigor tanguero – Pedro Giraudo

Mejor álbum de música flamenca

Al este del cante – Arcángel

Mejor álbum de jazz latino / jazz

Naturaleza universal – Hermeto Pascoal Big Band

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

+AR – Almir Sater Renato Teixeira

Mejor álbum cristiano (en español)

Setenta veces siete – Alfareros

Mejor álbum de música latina para niños

Imaginaré – Claraluna

Mejor álbum de música clásica

Mágica y misteriosa – Claudia Montero

Mejor obra / composición clásica contemporánea

Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas – Claudia Montero

Mejor arreglo

Se le ve – Milton Salcedo

Mejor diseño de empaque

Diferentes tipos de luz – Carlos Sadness

Mejor álbum de cumbia / vallenato

Esto es vida – Silvestre Dangond

Mejor álbum tropical contemporáneo

Vives – Carlos Vives

Mejor álbum tropical tradicional

A mi qué – Tributo a los clásicos cubanos – José Alberto El Canario y El Septeto Santiaguero

Mejor álbum de fusión tropical

Como anillo al dedo – Aymee Nuviola

Mejor canción tropical

Quiero tiempo – Juan Carlos Luces y Víctor Manuelle

Mejor álbum cantautor

Salvavidas de hielo – Jorge Drexler

Mejor álbum de música ranchera / mariachi

México por siempre – Luis Miguel

Mejor álbum de banda

Los gustos que me doy – Banda Los Recoditos

Mejor álbum de música tejana

Tex Mex Funk – Roger Velásquez y The Latin Lengendz

Mejor canción regional mexicana

Probablemente – Christian Nodal

Mejor álbum de rock

Expectativas – Bunbury

Mejor álbum pop / rock

Geometría del rayo – Manolo García

Mejor canción de rock

Tu vida, mi vida – de Fito Páez

Mejor álbum de música alternativa

Claroscura – Aterciopelados

Mejor canción alternativa

Malamente – Antón Álvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa y Rosalía

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

50 años tocando para ti – de Rafa Sardina

Productor del año

Linda Briceño

Mejor vídeo musical versión corta

Pa dentro – Juanes

Mejor vídeo musical versión larga

En letra de otro – Pedro Capó