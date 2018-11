Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Desde pequeña, a Natalia Lafourcade sus padres le inculcaron en su día a día el estudio de la música con clases de guitarra, piano y voz.

Pero fue hasta los 14 años que tuvo su acercamiento al mundo profesional con el grupo de pop Twist. Tres años más tarde, firmó su primer contrato discográfico presentando su álbum homónimo que le dio su primera nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor nuevo artista.

En 2005, ganó su primer gramófono por el álbum "Casa" junto a su banda La Fourquetina. Siguieron producciones como "Las Cuatro estaciones del amor", "HU HU HU", "Mujer Divina – Homenaje a Agustín Lara", "Hasta la raíz" y "Musas Vol. 1", y fue en la entrega número 18 del Latin Grammy que ganó en la categoría a mejor álbum folclórico por esta producción.

Son 13 temas en los que Natalia le da continuidad junto a Los Macorinos a su homenaje de largo aliento. Algunos temas son de ella y otros de grandes compositores como Alberto Domínguez, Simón Díaz y Margarita Lecuona, entre otros. Además de tener a dos grandes intérpretes, Omara Portuondo y Eugenia León.

Estas son las canciones que integran el disco:

Danza de Gardenias Alma Mía Hoy mi día uno Tus ojitos Duerme Negrito Luz de Luna Derecho de Nacimiento Eclipse La Llorona Desdeñosa ft. Omara Portuondo & Eugenia León Te Sigo Humanidad Gavota

Lafourcade ha participado en diversos tributos y homenajes a diferentes compositores e intérpretes como Juan Gabriel, Caetano Veloso, Simón Díaz, José Alfredo Jiménez, Mecano, José José, y Chavela Vargas.

Prestó su voz para doblar la película "El Gato con Botas" y realizó la música de la serie de televisión "Locas de Amor". Ha producido musicalmente a artistas como Carla Morrison y Ximena Sariñana, colaboró en las bandas sonoras de películas como "Amarte duele", "Temporada de patos" y "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas".

No te pierdas la charla que tuvimos con Natalia en las oficinas de Sony Music en la Ciudad de México, en la que nos habla del lanzamiento del segundo volumen del disco ‘Musas: un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos vol. 2’. Y no solo eso, hablamos de si participará o no en la ceremonia del premio Oscar interpretando el tema ‘Recuérdame’ de la cinta ‘Coco’ y además le hicimos nuestras clásicas y divertidas preguntas en los ‘Pintereses’.

