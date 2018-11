Facebook despide a firma de relaciones públicas que buscaba desacreditar a sus competidores

(CNN) - Facebook ha despedido a una firma conservadora de relaciones públicas que, entre otras cosas, información para desacreditar a sus competidores.

La decisión se produjo después de que el diario The New York Times informara el miércoles que la firma Definers Public Affairs, con sede en Washington, había publicado historias negativas sobre otras compañías tecnológicas y críticas de Facebook, algunas de las cuales se publicaron en un sitio web conservador vinculado a la firma.

El diario informó que el grupo Definers habían distribuido un documento a principios de este año alentando a los reporteros a examinar los vínculos entre el multimillonario liberal George Soros y un grupo que hace campaña para tratar de terminar con Facebook.

La crítica en línea contra Soros a veces es explícitamente antisemita y a veces usa tropos antisemitas. Parte de la reacción violenta que siguió al informe del diario provino de críticos que sugirieron que Facebook se había metido en esta estrategia de política.

En un comunicado el jueves por la mañana, Facebook dijo que había terminado su contrato con Definers.

"The New York Times se equivoca al sugerir que alguna vez le pedimos a Definers que pagaron por escribir o escribieran artículos en nombre de Facebook, o que difundieran información errónea. Nuestra relación con Definers era bien conocida por los medios de comunicación, sobre todo porque en varias ocasiones han enviado invitaciones a cientos de periodistas sobre importantes eventos de prensa en nuestro nombre", se lee en un comunicado de Facebook.

"Definers sí alentaron a los miembros de la prensa a estudiar la financiación de 'Freedom from Facebook' (Libertad de Facebook), una organización antiFacebook. La intención era demostrar que no era simplemente una campaña espontánea, como afirmaba, sino que estaba respaldada por un crítico conocido de nuestra compañía. Sugerir que esto fue un ataque antisemita es reprensible y falso", agregó la compañía.

Un portavoz de Definers dijo en una declaración a CNN el jueves: "Estamos orgullosos de habernos asociado con Facebook durante el año pasado en una variedad de servicios de asuntos públicos. Todo nuestro trabajo se basa en documentos e información disponibles públicamente. El documento La referencia en la historia del Times con respecto a las posibles fuentes de financiamiento de la organización anti-Facebook era completamente objetiva y se basaba en registros públicos, incluyendo declaraciones públicas de uno de sus organizadores acerca de recibir fondos de la fundación del Sr. Soros".

Patrick Gaspard, el presidente de Open Society Foundations, que fundó Soros, escribió el miércoles al director de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, diciendo que Facebook había intentado crear una distracción sobre sus problemas de responsabilidad.

"Me sorprendió saber del The New York Times que usted y sus colegas en Facebook contrataron a una firma de investigación de la oposición republicana para animar las críticas contra George Soros. Como saben, existe un esfuerzo concertado de derecha en todo el mundo para demonizar al sr. Soros y sus fundaciones, que yo dirijo. Es un esfuerzo que ha contribuido a las amenazas de muerte y la entrega de una bomba de tubería a la casa del Sr. Soros. Sin duda, también son conscientes de que gran parte de esta reacción odiosa y descaradamente falsa y antisemita es información se difunde a través de Facebook", escribió Gaspard.