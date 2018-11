(CNN) - Todo ha estado llevando a este momento.

HBO ha anunciado que la temporada final de "Game of Thrones" se estrenará en abril de 2019.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento específica.

Every battle. Every betrayal. Every risk. Every fight. Every sacrifice. Every death. All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

La cadena de televisión por cable premium hizo el anuncio en un tráiler de la esperada temporada final, que constará de seis episodios.

Mientras "Game of Thrones" se prepara para hacer ansiado final, HBO ya está planeando la próxima versión de la serie.

Durante el verano boreal, HBO confirmó un pedido piloto para una serie precuela en desarrollo, que aún no tiene un título. Naomi Watts fue recientemente anunciada como la estrella.