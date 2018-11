Muere el cantante chileno Lucho Gatica a los 90 años, reportan medios

Video arriba: En 2013 Lucho Gatica habló con CNN en Español al cumplir 70 años de carrera.

(CNN Español) - Según medios de comunicación mexicanos, el cantante de origen chileno Lucho Gatica falleció este martes en la ciudad de México. El ministerio de Cultura de Chile decretó el jueves como un día de duelo tras la muerte del legendario “rey del bolero".

CNN no ha confirmado independientemente su muerte.

El bolerista chileno estaba radicado en México.

Su hijo, el actor Luis Gatica, publicó en Instagram una banda negra con el texto: "¡Buen viaje! Te amo...".

Buen viaje! Te amo...

Nació en Rancagua en 1928. Fue conocido por temas como 'Historia de amor', "La barca" y "No me platiques más".

En 2002 recibió la Orden al Mérito Gabriela Mistral de Chile por su contribución a la cultura de ese país y en 2012 la Orden al Mérito Artístico Cultural Pablo Neruda.

El Gobierno de Chile decretó un día de duelo oficial para este jueves, según anunció el ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien dijo: "El 'rey del bolero' nos llenó de emoción y orgullo con su música en todo el mundo. Fue y será un gran embajador de nuestro país".

Hemos decretado este jueves día de duelo oficial por la muerte a los 90 años de nuestro gran Lucho Gatica. Rancagüino, el "rey del bolero", nos llenó de emoción y orgullo con su música en todo el mundo. Fue y será un gran embajador de nuestro país.

— Andrés Chadwick P. (@andreschadwickp) November 13, 2018

La ministra de Cultura chilena, Consuelo Valdés, envió su pésame en Twitter.

Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Lucho Gatica, reconocido con la Orden al mérito artístico cultural Pablo Neruda 2012, quien con su enorme talento conquistó grandes escenarios del mundo, dejando una huella imborrable en un género musical.

— Consuelo Valdés (@Consuelovaldesc) November 13, 2018

El cantante chileno Beto Cuevas lamentó la muerte del bolerista en Facebook. “QEPD Lucho Gatica, una gran voz que le habló al corazón de millones de personas en todo el mundo. Fue un gran honor el haber podido cantar contigo en tu disco homenaje. Descanse en paz tío Lucho”, dijo el músico.