NFL cancela el partido en el Estadio Azteca entre Chiefs y Rams y lo mueve a los Ángeles

(CNN) - La NFL, Liga Nacional de Fútbol Americano, decidió trasladar el partido del próximo lunes por la noche del Estadio Azteca en la Ciudad de México al Memorial Coliseum de Los Ángeles. La razón: las malas condiciones del campo en el Azteca, dijo la NFL.

El partido enfrenta a dos de los mejores equipos de la NFL: los Chiefs de Kansas City y Rams de Los Ángeles.

"La decisión se basa en la determinación, en consulta con la NFLPA y luego de una reunión e inspección de campo esta tarde por parte de expertos de la NFL y del club, así como de expertos externos locales e independientes, de que el campo de juego en el Estadio Azteca no cumple los estándares de jugabilidad y consistencia de la NFL y no cumplirá esos estándares el próximo lunes", escribió la liga en un comunicado.