¿Qué son las comisiones bancarias y por qué plantean eliminarlas en México? Lo que debes saber

(CNN Español) – Aunque podría beneficiar el bolsillo de los mexicanos, una nueva iniciativa para ponerle freno a las comisiones bancarias en el país ha sido cuestionada. El senador Ricardo Monreal del partido Morena, el mismo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, planteó este jueves una medida que prohibiría a los bancos el cobro de ciertas comisiones por diversos conceptos. Según argumenta la propuesta, entre el 30% y 39% de las ganancias que percibe la banca del país proviene de estos cargos adicionales.

“El alarmante y excesivo abuso de comisiones bancarias en perjuicio de los mexicanos se hace más evidente cuando se refiere que el ingreso por el cobro de este concepto ascendió en 2017 a más de 108.000 millones de pesos (unos 5.362 millones de dólares), 8% más que en 2016”, explicó Monreal en el documento de la medida . Y, en lo que respecta al primer trimestre de este año, añadió, el 51% de las utilidades reportadas por parte de las instituciones financieras obedeció al concepto de comisiones que se les cobraron a los usuarios, alcanzando su punto más alto en mayo.

La propuesta también indicó que en otros países de Latinoamérica el porcentaje de ingresos por comisiones es mucho menor al 30% que registra México: 21% en Panamá, 19% en Bolivia y 7% en Colombia. “Los bancos han sabido cómo sacar provecho de la desinformación de sus usuarios, pues solo en el primer trimestre de 2018 se presentaron ante la (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) Condusef 85.698 quejas relacionadas con reclamos por cobro de comisiones no reconocidos”, insistió el documento.

¿Qué son las comisiones bancarias y cuáles se quieren eliminar?

El Banco de México define las comisiones como “cualquier cargo, independientemente de su denominación o modalidad distinto al interés, que una entidad financiera cobra a un cliente”. Según la iniciativa , existen actualmente 35 conceptos de comisión en el Sistema Financiero Nacional y Banxico tiene registradas 5.310 comisiones específicas por diversos productos y servicios.

Actualmente, la ley mexicana prohíbe el cobro de comisiones por consulta de saldo en ventanilla, recepción de pagos de cliente o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras y por el depósito de un cheque para abono en la cuenta del depositante que sea devuelto o rechazado. Lo que busca el nuevo proyecto es eliminar el costo de otros conceptos adicionales. Específicamente estos:

1. Por operaciones de consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos

internos

2. Por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta

3. Por reposición de plástico bancario a causa de robo o extravío

4. Por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

5. Por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos

6. Por disposición de crédito en efectivo

7. Por conceptos anualidad de tarjetas de crédito

8. Por solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica;

9. Por transferencia a otros bancos, exitosa o no

10. Por adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único

11. Por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía

12. Por cheque de caja, girado y certificado.

13. Por pago tardío de un crédito no pago o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo

14. Se suspenderá el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días

hábiles posteriores al vencimiento del plazo límite de pago establecido en el contrato entre el usuario y la institución financiera.

Además, serán el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo encargados de establecer las tarifas para reducir anualmente el cobro por comisiones de retiro y consulta de saldo a los usuarios en operaciones interbancarias.

La banca empieza a sufrir las consecuencias

Sin embargo, la medida ya provocó turbulencias en el país. El dólar aumentó su precio en ocho centavos de pesos mexicanos este viernes cuando empezaron las operaciones, como lo reportó la agencia de noticias estatal Notimex . Citando al banco BASE, el medio indicó que la caída del peso se relaciona con un aumento en la percepción de riesgo para México tras la iniciativa de Morena. De hecho, señaló que el proceso no solo afecta la expectativa de ganancias de los bancos sino que también conduce a pérdidas en el mercado de capitales y acentúa las dudas sobre cómo el gobierno entrante tomará decisiones en el sector. Además, como informó Expansión , medio aliado de CNN, las acciones de los bancos del país se desplomaron tras conocerse la propuesta.

Por su parte, la Condusef dijo este viernes que la propuesta de Morena debe atenuarse. “La iniciativa se excedió al hablar de prohibir comisiones, en todo caso se regulan, pero no se puede hablar de prohibirlas o desaparecerlas”, señaló en entrevista el presidente de la entidad Mario Di Costanzo, como reportó Expansión . Aunque reconoció no estar de acuerdo con la eliminación de tres de los puntos de la medido, explicó que se puede reducir o incluso dejar por fuera algunas comisiones. Si se llegan a eliminar todos los conceptos que plantea Morena, el ingreso por esta razón se reducirían a la mitad según cálculos de la Condusef. “Es un tema importante y necesario, aunque no puede ser visto de una manera tan radical”, dijo Di Constanzo.

Tras los primeros coletazos de la medida, López Obrador se pronunció al respecto y le bajó el tono a la polémica. El presidente electo sostuvo que, al menos en la primera parte de su gobierno, no se modificará el marco legal de la banca y de las instituciones financieras. “Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisladores, pero nuestra política es la de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las instancias financieras”.

Por su parte, Ricardo Monreal sostuvo que antes de aprobar cualquier medida se va a escuchar “a las instituciones financieras, a los grupos económicos y a todos”. En ese sentido, llamó a la tranquilidad de los grupos financieros y del Bolsa Mexicana de Valores.

Las senadoras y los senadores tenemos la obligación de hacer leyes que favorezcan a todo México. Escucharemos cada una de las voces, y analizaremos la iniciativa que elimina las comisiones bancarias. Consúltala en: https://t.co/JrrYUzz9Kl pic.twitter.com/MutNmBKo47

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2018

“Los grupos financieros y la Bolsa de Valores deben estar tranquilos, no vamos a cometer suicidio o errores, ni asumir actitudes que lesionen el progreso ni la economía del país”, aseguró. Y agregó que la labor de los senadores es “hacer leyes que favorezcan a todo México”.