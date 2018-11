Tres incendios forestales en California destruyen miles de estructuras y obligan a evacuar a miles

(CNN) - Una serie de incendios forestales de rápido movimiento estaban compitiendo en California este viernes, destruyendo miles de estructuras a su paso y forzando a miles de residentes a evacuar a través de las calles en llamas.

Impulsados por los fuertes vientos y la baja humedad, los incendios se han difundido rápidamente este jueves y en la noche del viernes. La amenaza continuaba este viernes, con más de 20 millones de personas bajo alerta roja.

Esto es lo que sabemos de los tres incendios.

LEE: El 'ridículo' tuit de Trump sobre los incendios en California

El incendio Camp

Tanah Clunies-Ross se levantó en la oscuridad con lo que sonaba como trozos de carbón cayendo en su casa en el norte de California. En pocos minutos, su familia y miles de personas buscaban escapar de las llamas del incendio Camp.

“El olor del humo y darnos cuenta que el humo estaba mucho más cerca de lo que creía y luego ver las llamas hasta mis rodillas… perdí la cabeza”, dijo ella.

LEE: El humo de los incendios en California se extiende 4.800 kilómetros hacia Nueva YorkVarias estructuras han quedado destruidas por los incendios en California.

Su familia estuvo entre los 40.000 residentes que se vieron obligados a evacuar en el condado Butte de California, después de que iniciara el incendio a primera hora del jueves, “creciendo incontrolablemente” a un rango de 80 campos de fútbol por minuto. Hasta el momento las llamas han ardido a través de 20.000 acres, hiriendo a bomberos y residentes, e instando a hospitales y escuelas a evacuar rápidamente.

La destrucción total por los incendios hasta ahora es desconocida, pero las autoridades creen que más de mil estructuras han quedado destruidas, la mayoría de ellas en Paradise, una ciudad de 26.000 habitantes a unos 120 kilómetros al norte de Sacramento, dijo un portavoz de Cal Fire, los bomberos de California.

Más de 2.200 bomberos estaban luchando por apagar las llamas mientras el fuego permanece incontrolable, según Cal Fire.

El incendio WoolseyEn el sur de California, la noche se tornó naranja mientras en incendio Woolsey en los condados de Los Ángeles y Ventura se extendía por cientos de acres, pasando de 2.000 a 7.500 en cuestión de horas. Las evacuaciones obligatorias entraron en efecto este viernes y 30.000 casas estaban bajo amenaza por el incendio. Algunas estructuras han quedado destruidas, dijo Cal Fire.

El incendio Woolsey se extendió en horas de la noche en California.

El incendio Hill

Calles más abajo del bar Thousand Oaks donde 12 personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo, los residentes también del área también estaban lidiando con el incendio Hill, que rápidamente se extendió cubriendo 10.000 acres, según dijeron funcionarios del Departamento de Bomberos del condado Ventura.

Solo 12 minutos después de la media noche del jueves, las llamas se extendieron a través de la autopista 101 dejando a varios conductores temporalmente atascados. Se espera que la autopista permanezca cerrada este viernes en la mañana, según dijo Mark Lorenzen, jefe de los bomberos de Ventura.

Los residentes compartieron en redes sociales los incendios que casi consumen la ladera en Newbury Park, que limita con Thousands Oaks hacia el oeste.

The beauty and terror that Mother Nature gives us. Such a heart breaking day with the mass shooting in TO and now a fire with evacuations. Hang in there Ventura County!! ❤️

Si bien no se han perdido viviendas ni negocios debido al rápido movimiento de las llamas, una cantidad de casas rodantes y dependencias resultaron quemadas y un bombero sufrió una lesión menor, dijeron las autoridades.

Los bomberos anticipan que el incendio llegará al Océano Pacífico.



- Joe Sutton, Gianluca Mezzofiore, Amanda Jackson y Jennifer Selva de CNN contribuyeron con este reporte.