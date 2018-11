México elimina las pensiones a los expresidentes: ¿cuánto ganan los exmandatarios de América Latina?

(CNN Español) - En México se aprobó recientemente la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos por la cual se regulan las remuneraciones que reciben los servidores públicos.

La ley, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, al inicio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, suprime la pensión vitalicia de 205.000 pesos, equivalentes a unos 10.000 dólares, que reciben los expresidentes hasta el momento, así como derechos a seguridad, personal administrativo, seguro de vida y de gastos médicos mayores.

“Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, señala la norma publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Así mismo establece que ningún funcionario público puede recibir un salario mayor al del presidente de la República.

“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, dice la Ley obligada esta semana en el Diario Oficial de la Federación.

Esto significa que ningún funcionario puede recibir un salario mayor al del presidente de México, que es de 108.000 pesos mexicanos al mes, un poco más de 5.000 dólares.

¿Cómo es la situación de la pensión para expresidentes en otros países?

Chile y Colombia son algunos de los países de la región cuyos expresidentes tienen las pensiones más altas.

En Chile, por ejemplo, los exmandatarios Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei tienen una asignación mensual de 9.349.851 pesos chilenos, lo que equivale a unos 13.822 dólares, según el Senado de Chile.

En Colombia, por su parte, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia que equivale a la misma suma que devenguen los congresistas. Actualmente esta cifra está en 32 millones de pesos, que al cambio actual equivalen a unos 10.200 dólares.

En Bolivia los expresidentes tienen una pensión vitalicia de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, según una ley firmada por el presidente Evo Morales en mayo de 2013. Actualmente esta cifra corresponde a unos 20.600 bolivianos (el salario mínimo es de 2.060 bolivianos), que en dólares sería una cifra cercana a los 3.000 dólares.

En Nicaragua la pensión vitalicia para los expresidentes y exvicepresidentes es la misma cantidad del salario que devenguen los presidentes y vicepresidentes en ejercicio. Actualmente esta suma está en los 3.200 dólares, según la Regulación Salarial de los Funcionarios Públicos de Mayor Jerarquía en el Poder Ejecutivo y la reciben los expresidentes Violeta Barrios, Enrique Bolaños. No está claro si el presidente Daniel Ortega la recibe por sus mandatos anteriores.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cobra 332.000 pesos (unos 9.294 dólares) por su pensión y por el fallecimiento en 2010 de su esposo Néstor Kirchner, según reportó la Agencia Télam. Menos descuentos, juntas pensiones representan 210.780 pesos, unos 5.901 dólares.

Cristina Fernández de Kirchner dejó la presidencia en diciembre de 2015. Crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images)

En 2015, cuando Cristina Fernández se jubiló, el monto de la pensión era de 84.296 pesos, que al cambio de noviembre de ese año equivalían a unos 8.690 dólares.

Generosas pensiones en EE.UU.

En Estados Unidos, la pensión del expresidente Barack Obama (2008-2017) es de 207.800 dólares anuales, aproximadamente la mitad de su salario presidencial.

Obama y todos los demás expresidentes también recibieron siete meses de salario por sus servicios durante su "transición" para ayudarlos a adaptarse a la vida después de su periodo presidencial. El exmandatario también tiene la protección del servicio secreto toda su vida, así como una partida para cosas tales como viajes, gastos de oficina, comunicaciones y cobertura de salud.

En 2015 se otorgaron poco más de 200.000 dólares para Jimmy Carter y 800.000 dólares para George W. Bush, según un informe del gobierno. Carter no tiene seguro de salud, ya que tiene que trabajar para el gobierno federal durante cinco años para calificar.

LEE: Estos son los mejores (y peores) salarios mínimos en Latinoamérica en 2018De izquierda a derecha los expresidentes de EE.UU. Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama y George W. Bush. (Crédito: White House Library)

En España los expresidentes del Gobierno Español reciben una dotación económica del Estado de 74.580 euros anuales (unos 85.413 dólares). Esta dotación se fija cada año en los Presupuestos Generales del Estado, donde aparece el cómputo total destinado a los expresidentes. En el presupuesto aprobado para 2018 la cantidad aprobada para los tres expresidentes vivos ascendía a 223.740 euros (unos 255.957 dólares) y en este no estaba incluido el de Mariano Rajoy que para 2017 aún era presidente del Gobierno español.

En Puerto Rico los exgobernadores que fueron elegidos después de 1992 se les otorga anualidad vitalicia de 40.000 dólares anuales para el mantenimiento de una oficina, personal técnico. Además, las viudas de los exgobernadores tienen derecho a una anualidad vitalicia de 10.000 dólares anuales, según la ley vigente.

Panamá, El Salvador y Brasil, sin pensión vitalicia

En Panamá la ley no establece pensión vitalicia para los exmandatarios y según le dijeron a CNN en Español los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, ninguno recibe otra pensión que la del Seguro Social cuando tengan la edad para recibirla.

En El Salvador no están contemplados los pagos de pensiones vitalicias para expresidentes.

En Brasil no se contempla la pensión vitalicia para los exmandatarios, pero la ley les otorga el derecho a tener los servicios de dos asesores, cuatro escoltas para su seguridad personal y dos vehículos oficiales y dos conductores para sus traslados.

Así las cosas, los expresidentes de estos países reciben mensualmente, según la ley vigente:

EE.UU. — 17.300 dólares

Chile — 13.822 dólares

Colombia — 10.000 dólares

España — 7.097 dólares

Argentina — 5.140 dólares

Bolivia — 3.000

Nicaragua: 3.500

Puerto Rico — 3.300 dólares

México — No recibirán pensión vitalicia desde el 1 de enero de 2019

Brasil: No reciben asignación salarial, pero sí dos asesores, cuatro escoltas, dos conductores y dos autos oficiales.

Panamá — No reciben pensión vitalicia

El Salvador — No reciben pensión vitalicia

- Con información de los corresponsales CNN en América Latina y España.