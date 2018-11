El príncipe Carlos promete no entrometerse cuando sea rey

(CNN) - El príncipe Carlos de Gran Bretaña ha hablado por primera vez sobre qué tipo de rey será, prometiendo no meterse en asuntos controvertidos una vez que asuma el papel de monarca.

En un documental de la BBC que celebra su cumpleaños número 70, el heredero del trono británico dice que eludirá el tipo de asuntos que le han traído críticas en el pasado.

"Sabes que he tratado de asegurarme de que lo que he hecho haya sido político no partidista, pero creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano a la vez, no dos. Por lo tanto, no puedes ser lo mismo que el soberano si eres el príncipe de Gales o el heredero ", dijo Carlos, quien cumplirá 70 años el 14 de noviembre.

"Pero la idea de que voy a continuar exactamente de la misma manera si tengo que tener éxito es una completa tontería porque las dos ... las dos situaciones son completamente diferentes. Sólo tienes que mirar las obras de Shakespeare, 'Henry V 'o' Henry IV, Parte 1 y 2, 'para ver el cambio que puede tener lugar, porque si te conviertes en soberano, desempeñas el papel tal como se espera ", dijo.

"Entonces, claramente ... no podré hacer las mismas cosas que he hecho como heredero, así que, por supuesto, operas dentro de ... los parámetros constitucionales. Pero es una función diferente".

Una fuente real le dijo a CNN que el príncipe quería dejar constancia en el registro de una vez por todas que no planea ser un monarca entrometido, y agrega que ve el papel como distinto del que está ahora.

En la película de la BBC "Prince, Son and Heir: Charles at 70", el príncipe de Gales abordó sus intervenciones sobre el cambio climático y otros temas que han causado polémica.

Dijo que tuvo la suerte de contar con figuras gubernamentales de apoyo que lo alentaron a librar batallas en asuntos importantes para él, como el ex primer ministro Jim Callaghan y Sir Alec Douglas-Home cuando era secretario de relaciones exteriores.

Carlos agregó que él cree que el público habría esperado que él hiciera una contribución positiva a la sociedad civil dada su posición.

"Entonces, como puedes imaginar, me animó mucho a interesarme. Creo que a estas alturas las personas estarían bastante cansadas si no lo hubiera hecho", dijo.

"Prince, Son And Heir: Charles at 70" se emitirá en la BBC One del Reino Unido a las 9 p.m. hora local jueves.

Max Foster de CNN contribuyó a este informe.