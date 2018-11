Lo que sabemos del tiroteo en California: una noche trágica que deja al menos 12 muertos

(CNN) - Una noche de country la universidad en un bar en Thousand Oaks, California, se volvió fatal el miércoles por la noche cuando un hombre armado abrió fuego contra los jóvenes reunidos en el interior. Al menos 12 personas murieron.

El presidente Donald Trump fue informado de la situación y tuiteó felicitando la "valentía mostrada por la policía" y envió condolencias a las familias de las víctimas

....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2018

Esto es lo que sabemos:

Cómo se desarrolló el tiroteo

El primer reporte de disparos llegó a la policía a las 11:20 p.m. PT el miércoles.

El atacante disparó a un guardia de seguridad afuera y entró al bar, según testigos.

Varios dijeron que le disparó a una joven que estaba trabajando en el mostrador justo adentro.

"Veo a esa chica cada vez que vengo", dijo el testigo Holden Harrah a CNN, luchando contra las lágrimas. "No sé su nombre, pero (ella) es alguien con quien hablo y saludo".

El atacante

El tirador, usando una pistola de cañón corto, vestía un abrigo negro y anteojos, según los testigos, y tenía una barba negra. No se sabe si se disparó a si mismo o fue abatido por la policía. Él no ha sido identificado. "No sabemos nada de él todavía", dijo el jueves temprano el sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean.

Las autoridades informaron este jueves que creen que han identificado al sospechoso del tiroteo: se cree que tiene 29 años.

An FBI agent talks to a potential witness as they stand near the scene Thursday, Nov. 8, 2018, in Thousand Oaks, Calif. where a gunman opened fire Wednesday inside a country dance bar crowded with hundreds of people on "college night," wounding 11 people including a deputy who rushed to the scene. Ventura County sheriff's spokesman says gunman is dead inside the bar. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Las víctimas

Doce personas murieron, entre ellas un policía del condado de Ventura, Ron Helus. Helus recibió varios disparos cuando entró en el bar con un agente de la Patrulla de Caminos de California.

Las autoridades no están seguras de las edades de las víctimas. Dean estimó que el grupo de edad tiene entre 21 y 26 años porque "esto es un club nocturno".

Muchas otras víctimas resultaron heridas o sufrieron heridas leves cuando intentaron escapar del tiroteo, dijo Dean.

El bar

Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks es un establecimiento de temática occidental conocido por ser el anfitrión habitual de las noches de country, salsa y swing swing.

Según su sitio web, el lugar tenía una noche universitaria de country entre las 9 p.m. y las 2 a.m. el miércoles por la noche cuando ocurrió el tiroteo. Se estima que cientos de personas estaban dentro.

El bar se encuentra a pocos kilómetros de la Universidad Luterana de California y es un lugar popular para los estudiantes. Se cree que algunos estudiantes de la Universidad Luterana de California y de la cercana Universidad de Pepperdine estuvieron presentes en el evento el miércoles por la noche.

Madeleine Carr, editora de noticias del periódico estudiantil Pepperdine Graphic, dijo a CNN que sabía de estudiantes de primer año que habían planeado salir al bar el miércoles.

"Iba a ir con ellos esta noche, pero decidí no hacerlo debido a que tenía tarea, pero es un lugar popular para ir porque es local y tenemos mucha gente del sur", dijo. .

Nick Watt, Faith Karimi, Joe Sutton y Nicole Chavez de CNN contribuyeron a este informe.