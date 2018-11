Un video falso sobre la elección se volvió viral (y Twitter problemas con la verdad)

(CNN Business) - En plana jornada electoral en las elecciones intermedias de EE.UU., un video que pretende mostrar que una máquina en un puesto de votación en Ohio cambió los votos comenzó a volverse viral en Twitter.

Pero resultó que el video era falso. Los funcionarios electorales en Ohio, donde se tomó el video, señalaron rápidamente que las marcas de tiempo en los recibos que se muestran en el clip dejaron en claro que no se registraron los votos de manera incorrecta.

Facebook eliminó el video del sitio principal y de su subsidiaria Instagram.

Pero el video continuó divulgándose en Twitter.

More voter fraud in Ohio. Why is it that all the errors are always the Democrats?? Because the only way they can win is if they cheat!! This madness needs to stop. See something say something!!@realDonaldTrump @POTUS @VP @DHSgov @FBI do something. pic.twitter.com/CcMO6HPFza

— WWG1WGA (@findtruthQ) November 6, 2018

Un portavoz dirigió a CNN a un tuit del New York Times que desmentía el video.

Twitter ha sido criticado en las últimas semanas por no responder a las quejas sobre Cesar Sayoc, quien fue denunciado varias veces en los meses previos a su detención en octubre, cuando fue acusado de enviar bombas a varios políticos demócratas, así como a CNN.

A principios de este año, la compañía fue la última plataforma importante en prohibir al teórico de la conspiración Alex Jones.

A lo largo de 2018, Twitter se comprometió a combatir la información falsa dirigida a los votantes. Pero la compañía no actuó contra un video falso que estaba sembrando dudas y confusión el día de las elecciones.

Por qué es falso

El video fue publicado por una cuenta anónima de Twitter que parecía estar conectada con un partidario de la teoría de la conspiración Qanon.

"Más fraude de votantes en Ohio. ¿Por qué es que todos los errores son siempre los demócratas? ¡Porque la única forma en que pueden ganar es si hacen trampa! Esta locura debe detenerse", se lee en el texto que acompaña al video.

El video pretendía mostrar una boleta de papel en la que se registra un voto por el candidato demócrata a gobernador después de que un votante presiona el botón del republicano Mike DeWine. No está claro quién lo filmó.

Aaron Sellers, un portavoz de la Junta de Elecciones del Condado de Franklin, dijo que la máquina involucrada tenía un atasco de papel y que desde entonces se ha desconectado.

"La votante que hizo el video los registró a las 10:05 a.m.", dijeron Sellers. "Si miras el video, ella vota por DeWine y la cinta de papel muestra (una votación) por Cordray. Esa votación se realizó a las 9:39 a.m."

Dijo que la electora pidió ayuda a un trabajador electoral. "Ella no había completado su boleta aún, así que pudieron cancelarla. La trasladaron a otra máquina, ella pudo votar y seguir su camino", dijo Sellers. "Esa máquina fue desconectada y tenía un total de 29 votos emitidos".

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo en una llamada con reporteros que los funcionarios de Ohio alertaron a la agencia sobre el video. El Departamento a su vez notificó a Twitter.

'Respuesta rápida'

El martes, hablando en una llamada con reporteros, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las desinformaciones relacionadas con la elección habían sido "abordadas rápidamente" por las plataformas de los medios sociales.

Facebook dijo que había eliminado publicaciones que falsamente afirmaban que los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) estaban patrullando los lugares de votación en busca de inmigrantes indocumentados.

El rumor había sido confirmado como falso por ICE. La agencia publicó en Twitter el mes pasado: "ICE no patrulla ni lleva a cabo operaciones de cumplimiento en los lugares de votación. Cualquier volante o anuncio que diga lo contrario es falso".

La compañía no sugirió que los puestos vinieran de fuera de Estados Unidos. No está claro qué tan extendida fue la actividad.

CNN y otras organizaciones de noticias pudieron determinar que el video era falso después de hablar con los funcionarios electorales en Ohio.

Facebook trabaja con una red de organizaciones de noticias para determinar si la información que se difunde en su plataforma es objetivamente falsa. Una de sus organizaciones asociadas, Associated Press, determinó que el video era falso, y Facebook eliminó el video según sus políticas de supresión de votantes.