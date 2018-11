Camila Cabello triunfa en los MTV EMA 2018

(CNN Español) - La tarde de este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios “MTV EMA 2018” en Bilbao, España bajo la conducción de la cantante Rita Ora.

Todo comenzó con la poderosa presentación de dos mujeres en el escenario: Nicki Minaj y Little Mix quienes interpretaron el éxito “Woman Like Me.”

La premiada con el premio honorífico “Icono Global”, Janet Jackson, arrasó al cantar éxitos de su legendaria carrera musical de 40 años. La impactante actuación tuvo cuatro ambientaciones del escenario e incluyó tambores africanos, antorchas y cañones de fuego, más de 20 bailarines y un escenario elevado rodeado de llamas.

A lo largo de toda esta gran celebración mundial de la música Camila Cabello se llevó a casa 4 premios EMA, incluyendo “Mejor Artista” y “Mejor Canción”.

Otros momentos de la noche incluyeron a la anfitriona del show, Hailee Steinfeld, seguida de Panic! At The Disco con el frontman Brendom Urie escalando el exterior del Bilbao Exhibition Center, para después deslizarse del techo y cantar “High Hopes” en el escenario. Steinfeld dirigió de manera única la premiación y fascinó con su encanto personal y su actuación musical, donde aprovechó para presentar el tema musical de su próxima película “Bumblebee” llamado “Back to Life”, desde el interior de un ‘vehículo humano’ de color amarillo, representado artísticamente por 20 bailarines.

La sensación de la música española Rosalía fue una de las actuaciones más animadas de la noche, al subirse a un gran camión que se encontraba en el escenario y alocar a todos los asistentes con su gran éxito “Malamente”, acompañada por 24 bailarines.

En el lado latino, las mexicanas Ha*Ash, el colombiano Sebastián Yatra y la argentina Lali, fueron los ganadores en las categorías Mejor Artista Latinoamericano Norte, Mejor Artista Centroamericano y Mejor Artista Latinoamérica Sur respectivamente.

La banda de rock británica MUSE, presentó su tema “Pressure” desde el imponente Estadio San Mamés de Bilbao.

La gran estrella Bebe Rexha entregó un show alucinante al ofrecer su hipnótico tema “I’m a Mess”, dentro de una tina de baño rodeada de enfermeras y más de 100 bailarines.

Halsey hizo llover (literalmente) en el escenario con una íntima actuación de “Without Me”, rodeada por una catarata de agua.

Jason Derulo comenzó una versión ópera del tenor italiano Andrea Bocelli “Time to Say Goodbye” para darle paso al tema “Goodbye” en colaboración con David Guetta y Nicki Minaj, quienes lo acompañaron en el escenario. Alessia Cara ofreció una actuación llena de color con “Trust Me Lonely”. El duo pop Jack & Jack se elevaron por encima de todos con un show aéreo de su tema “Rise”, para después aterrizar sobre un gran sofá situado en el centro del escenario y acompañado por más de 100 fans.

Para cerrar la premiación el DJ/Productor Marshmello subió la energía y puso a todos a bailar junto con Anne-Marie en el tema Platino “FRIENDS” y con Bastillecon “Happier”. Cinco inflables gigantes y cientos de pelotas pequeñas con la cara de Marshmellow invadieron el escenario y los asientos de los asistentes para el gran final.

La premiación de este año contó por primera vez con el galardón “MTV EMA Generation Change Award” para apoyar y potenciar el talento de la juventud que quiere cambiar el mundo. Los cinco jóvenes premiados por MTV que desfilaron por la alfombra roja tienen menos de 26 años. Los ganadores pertenecen a una generación de gente joven que intentan solucionar grandes problemas del mundo a través de la música, contando historias o medios digitales.

LISTA COMPLETA DE GANADORES “MTV EMA 2018”

MEJOR ARTISTA

Camila Cabello

MEJOR VIDEO

Camila Cabello – “Havana” ft. Young Thug

MEJOR CANCIÓN

Camila Cabello – “Havana” ft. Young Thug

MEJOR ARTISTA POP

Dua Lipa

MEJOR ARTISTA NUEVO

Cardi B

MEJOR Look

Nicki Minaj

MEJOR HIP HOP

Nicki Minaj

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Shawn Mendes

MEJOR GRUPO DE ROCK

5 Seconds of Summer

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Panic! At The Disco

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Marshmellow

MEJORES FANS

BTS

MEJOR CONCIERTO WORLD STAGE

Alessia Cara, MTV Spotlight @ Hyperplay, Singapore 2018

MEJOR ARTISTA PUSH

Grace VanderWaal (Deciembre 2017)

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA NORTE (CATEGORÍA LOCAL)

Ha*Ash

MEJOR ARTISTA CENTROAMERICANO (CATEGORÍA LOCAL)

Sebastián Yatra

MEJOR ARTISTA LATINOAMÉRICA SUR (CATEGORÍA LOCAL)

Lali

MEJOR ARTISTA ESTADOS UNIDOS (CATEGORÍA LOCAL)

Camila Cabello