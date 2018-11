Tres gráficos para entender el problema de Apple con el iPhone

(CNN) - Echa un vistazo a este gráfico de ventas de iPhone, porque es el último que verás.

Apple decidió que dejaría de proporcionar datos de ventas unitarias para iPhone, Mac y iPad. Las ventas de productos de Apple se han estancado: las ventas de iPhone apenas crecieron en todo el último trimestre.

En el corto plazo, eso no es tan importante. Los ingresos del iPhone siguen aumentando. Apple ganó 8.000 millones de dólares más vendiendo iPhones que un año antes.

Apple también resolvió su problema de crecimiento a medio plazo, convenciendo a los clientes de comprar servicios de suscripción: Apple ganó 1.000 millones más con Apple Music y Apple Care. Los ingresos por servicios están aumentando: crecieron un 17% en el último trimestre.

MIRA: ¿Gana Apple con la estrategia de vender más caro?

Pero, en algún momento, Apple tendrá que averiguar qué reemplazará al iPhone, o no podrá exprimir más jugo de la naranja. Apple no puede subir los precios para siempre: ¿la gente pagará 2.000 dólares por un iPhone?

Eventualmente, tampoco podrá agregar servicios de suscripción: si no puede vender más iPhones, al final se quedará sin clientes para venderle contenido.

Apple tiene un problema con el iPhone. Ha intentado disimularlo. Ahora quiere ocultarlo. Pero Apple no puede evitar el problema para siempre.