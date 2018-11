El hijo de dos médicos murió 10 días antes de su vacuna contra la influenza. Ahora quieren salvar a tus niños

(CNN) – Dos médicos que perdieron a su pequeño hijo a causa de la influenza el año pasado quieren que los padres escuchen su mensaje, uno que nace lleno de dolor y sufrimiento: vacuna a tus niños contra la gripe.

Leon, el hijo de cuatro años los doctores Laura y Anthony Sidari, no fue vacunado contra la influenza el año pasado. Murió en Navidad, menos de 48 horas después de que empezara a sentirse enfermo.

“No sabía que una enfermedad pudiera matar tan rápido a un niño que antes estaba sano”, señaló Laura, quien es psiquiatra. “Esto ha sido muy difícil para nosotros, y somos personas muy privadas, pero estamos tratando de ayudar a otras familias”.

Leon fue uno de los 185 niños en Estados Unidos que murieron durante la temporada de gripe de 2017–2018, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), una cifra histórica.

Aproximadamente el 80% de esos niños no fueron vacunados contra la influenza, de acuerdo a la entidad.

Laura y Anthony, reumatólogo, querían que Leon y su hermano de 2 años fueran vacunados en una farmacia. El problema es que vivían en Texas, donde la ley estatal prohíbe a los farmaceutas vacunar a personas menores de 7 años.

Los médicos, que también estaban atendiendo a su recién nacido Cameron –el tercero de sus hijos–, decidió que vacunaría a Leon cuando fueran al pediatra nuevamente: en la cita anual de Tristan, de dos años, agendada para el 3 de enero.

Sin embargo, Leon murió antes de esa visita.

“Ni siquiera estaba en mi radar como algo que realmente, realmente necesitaba priorizar”, sostuvo Laura.

Los Sidari con sus hijos Cameron y Tristan, después de vacunarse contra la influenza este otoño.

La historia de Sidaris le resulta demasiado familiar a la doctora Flor Muñoz, especialista en enfermedades pediátricas infecciosas del Texas Children's Hospital. Durante 20 años, esta médica ha trabajado con la Academia Estadounidense de Pediatría para aumentar la tasa de vacunación contra la influencia en niños.

Las cifras están lejos de ser excelentes. Apenas el 47,8% de los niños entre los 6 y 17 meses ha sido vacunado contra la influenza en el último años, según los CDC, que recomiendan que todas las personas mayores de 6 meses reciban la vacuna.

Y hay un problema adicional: los adultos pueden vacunarse en las farmacias o incluso en su trabajo, pero los niños no tienen estas opciones. En la mayoría de estados de EE.UU. existen límites o prohibiciones absolutas para que los farmaceutas vacunen a los niños. Además, las clínicas de vacunación contra la influenza en las escuelas no son la regla sino la excepción.

Leon Sidari murió 10 días antes de su cita para vacunarse contra la gripe.

Solo 13 estados permiten que los farmaceutass vacunen a los niños de cualquier edad, según la Alianza Nacional de Asociaciones de Farmacias Estatales (Naspa, por sus siglas en inglés).

“Es frustrante. Parece que no aprendemos”, aseveró Muñoz, quien también es profesora asociada de pediatría en Baylor College of Medicine. Y añadió que no existe ninguna razón médica por la que los niños no puedan ser vacunados en una farmacia.

Ahora, algunos estados están cambiando sus leyes. Nueva York prohibía que las farmacias administraran vacunas contra la influenza a menores de 18 años. Este año, después de la histórica temporada de gripe, el estado modificó sus normas para permitir la vacunación de personas mayores de 2 años.

“¡Bien por ti, Nueva York!”, apuntó Muñoz. “Se debe hacer más para que esto suceda en otros estados. Debería haber más impulso”, comentó.

El doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, indicó que también se debe hacer más para facilitar que los departamentos de salud locales ofrezcan clínicas de vacunación contra la influenza. En este momento, explicó, es difícil que esas entidades grandes cantidades de vacunas y facturen a los seguros.

Los Sidari también están poniendo de su parte. El mes pasado patrocinaron el evento “Dile Bú a la Gripe” en su ciudad natal de Albion, Nueva York, donde 59 niños fueron vacunados.

Si bien los CDC insisten en las vacunaciones contra la gripe a finales de octubre todos los años, resulta especialmente importante hacerlo antes de las vacaciones, según Muñoz. La actividad de la influenza puede alcanzar su punto máximo en diciembre, y las reuniones en las festividades ayuda a que el virus se propague más rápidamente. La vacuna se demora aproximadamente dos semanas para que sea efectiva después de recibirla.

“León es mi razón esta temporada, y todas las temporadas, para vacunarme contra la gripe a tiempo”, escribió Laura Sidari en su página de Facebook. “Planear las vacaciones y las festividades de otoño pueden esperar, pero la vacuna contra la influenza no”.

John Bonifield y Debra Goldschmidt, los dos de CNN, contribuyeron a esta historia.