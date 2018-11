Presupuestos de López Obrador para México en 2019: austeridad y sin privilegios

(CNN Español) - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó este 1 de noviembre para informar de que ya está trabajando en los nuevos presupuestos para el país en 2019. AMLO tomará posesión de su cargo como presidente el 1 de diciembre.

“Vamos a cumplir los compromisos que hicimos durante la campaña. Estoy contento en ese sentido, satisfecho, porque nos va a alcanzar el ingreso”, fue lo primero que dijo López Obrador en un video publicado en sus redes sociales.

López Obrador aseguró que podrá financiar el gasto del año próximo. La primera medida que dijo que tomaría será "mantener equilibrios macroecononómicos: no vamos a gastar más de lo que ingrese la Hacienda, no va a haber déficit". Dijo que no aumentaría impuestos ni crearía otros nuevos. "No va a haber gasolinazos, vamos a mantener los precios", aseguró, matizando que sólo se agregará el componente de inflación "pero no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, el gas, el diésel y las gasolinas”.

Si no aumenta la recaudación de impuestos, ¿cómo piensa el próximo Gobierno lograr que el dinero alcance para mayores gastos? Según López Obrador, la respuesta está en "eliminar por completo la corrupción" y en la venta de material del Gobierno.

"Como no va a haber corrupción, vamos a ahorrar bastante", dijo. AMLO señaló que tomará medidas de "austeridad republicana" como poner a la venta o alquiler la flotilla aérea del Gobierno, así como eliminar privilegios como los seguros médicos para altos funcionarios, a los que también dijo que se les bajará el sueldo. También afirmó que se cancelarían pensiones a expresidentes y oficinas en el extranjero. "Es un plan de austeridad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, insistió.

Medidas sociales

López Obrador insistió en que en sus presupuestos tendrán importantes partidas para becas de educación tanto a jóvenes como adultos y personas con discapacidad. Para las pensiones para adultos y discapacitados destinará, dijo, 600 millones de dólares (12.000 millones de pesos). AMLO también habló de becas mensuales para jóvenes y universitarios de escasos recursos y programas para dar empleo a los jóvenes. "Van a ser atendidos alrededor de 2 millones de jóvenes", aseguró.

Otra de sus medidas previstas consiste en la construcción de 100 universidades públicas en las zonas más pobres del país, así como la reconstrucción de las zonas afectadas por los últimos sismos que asolaron el país. El próximo presidente prometió recursos para la agricultura: “vamos a entregar fertilizantes en las zonas más apartadas. Por ejemplo, en el estado de Guerrero, en la montaña, los campesinos van a recibir fertilizante gratuito, ese es un compromiso”, explicó. A ello se suma el programa de crédito ganadero a la palabra y sin intereses, a pagar en 3 años con las crías.

Infraestructuras y seguridad

El próximo mandatario de México dijo que en el presupuesto se incluyen obras de infraestructura, entre las que mencionó el desarrollo del Istmo de Tehuantepec con el mejoramiento de la vía del tren; la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzacoalcos (Veracruz), además de la construcción de 1.500 kilómetros de vías para el Tren Maya.

La industria petrolera también tendrá un lugar importante para el nuevo ejecutivo mexicano: “Vamos a rehabilitar refinerías. Se va a construir la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Nada más para esta refinería, en tres años, estamos estimando una inversión de alrededor de 8.000 millones de dólares (160.000 millones de pesos)".

El presidente electo también dijo que Internet llegará a todas las zonas del país y que se reforzará la seguridad: "Ya tengo bien definido el plan para garantizar la paz, para que no haya tantos homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros, que no se padezca de inseguridad y de violencia en el país. La semana que viene voy a dar a conocer ya el plan de seguridad nacional".

Aún quedan flecos por definir de este presupuesto, tal y como reconoció el propio López Obrador. “Nada más estoy ajustando gastos de operación, subsidios y el gasto de inversión, pero ya estoy por terminar, a eso me estoy dedicando ahora, hoy, día primero, para el fin de semana tenerlo ya listo en lo general y luego que los técnicos definan en lo particular, pero ya tengo mi marco básico a partir de la clasificación económica del presupuesto”, concluyó.