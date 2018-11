Gran Bretaña incluye el cannabis en la lista de medicamentos abriendo la puerta a la revolución mundial de la marihuana medicinal

(CNN) - El gobierno de Gran Bretaña ha agregado el cannabis a la lista de medicamentos disponibles para los pacientes en su Servicio Nacional de Salud.

A partir del 1 de noviembre, "los médicos especializados pueden recetar cannabis medicinal a los pacientes", informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los activistas presionaron al gobierno para reconsiderar su postura anterior de categorizar el cannabis como una sustancia de Clase A, definida como que no tiene valor medicinal o terapéutico.

La opinión pública en el Reino Unido cambió con los casos altamente promocionados en los que a niños epilépticos se les confiscaron medicamentos ilícitos de cannabis. Pero el nombramiento de Sajid Javid como secretario de Estado en abril parece haber generado un cambio.

Javid escuchó las preocupaciones de los padres de niños con enfermedades como la epilepsia grave y pidió una revisión urgente de los medicamentos a base de cannabis, según el gobierno del Reino Unido.

Las autoridades sanitarias ahora asesorarán a los médicos especialistas responsables de recetar productos de cannabis.

"La nueva ley no limitará los tipos de condiciones que pueden considerarse para el tratamiento", se lee en una declaración del Ministerio del Interior. En su lugar, los médicos "deben tomar decisiones sobre la prescripción de productos a base de cannabis para uso medicinal, caso por caso, y solo cuando el paciente tiene una necesidad clínica especial no satisfecha que no puede ser satisfecha por productos con licencia".

El doctor Derek Tracy, psiquiatra y asesor de drogas del gobierno, destacó el dolor, la esclerosis múltiple y la epilepsia como "candidatos obvios" para el tratamiento con cannabis.

Alemania, país miembro del G7, legalizó las medicinas derivadas del cannabis en 2017, pero algunos médicos se muestran reacios a prescribirlas, y los pacientes enfrentan un déficit continuo de suministros. Muchos usuarios todavía recurren a medios ilegales, como cultivar su propio cannabis, dijo Sascha Waterkotte, portavoz de la Asociación Alemana de Cannabis.

'Quiero que mi bebé sea activo y feliz'Mahboob Haniffa comenzó a hacer campaña por la legalización del cannabis con el grupo defensor Families4Access después de enterarse de que la planta podría mejorar la condición de su hijo.

Ayub, de 5 años, sufrió una aspiración de meconio al nacer, inhalando líquido amniótico en sus pulmones, lo que lo dejó con fibrosis quística, ceguera parcial y un tubo para drenar líquido de su cráneo. Le diagnosticaron epilepsia hace tres años.

"Puede tener convulsiones cada semana", dijo Haniffa, "y toma alrededor de tres medicamentos en el momento para controlar sus convulsiones.

"Quiero que mi bebé sea activo y feliz, no un vegetal, siempre con sueño y con aspecto cansado".

Uno de los componentes principales del cannabis, el cannabidiol (también conocido como CBD), ha demostrado tener un efecto antiepiléptico. Los usuarios reportan una reducción significativa en el número y la frecuencia de las convulsiones.

Los epilépticos acceden a una gama de medicamentos anticonvulsivos a través del servicio de salud, aunque para pacientes como Ayub, con solo un éxito parcial. El cannabis proporciona una alternativa viable.

"La realidad es que es increíblemente eficaz", dijo el neurofísico Mike Barnes. "Tenemos niños que tienen varios cientos de convulsiones que se reducen a unas pocas semanales".

Pero Haniffa es consciente de que su hijo, que ya equilibra una mezcla regular de medicamentos potentes, necesita profesionales informados y educados para recetar una dosis debida. La familia ha rechazado todas las ofertas de obtener cannabis ilegalmente.

"Si puedo usar eso legalmente, con médicos preparados que aconsejan la dosis correcta para él, entonces queremos intentarlo con él", dijo Haniffa.

"Ayub es la luz en nuestra casa. Cuando Ayub está feliz, nosotros estamos felices. Y estamos luchando para obtener el medicamento correcto", agregó.

Nina Avramova de CNN contribuyó a este informe.