Cientos de inmigrantes de EE.UU. esperaron en largas filas por citas en tribunales que no existían

(CNN) - Las filas serpentearon alrededor de la cuadra afuera de los tribunales de inmigración en todo Estados Unidos el miércoles. Pero muchas personas que se encontraban en ellas más tarde supieron que no tenían ninguna razón para estar allí.

Según la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), más de 100 inmigrantes se presentaron en los tribunales con documentos que ordenaban comparecer ante un juez, solo para descubrir que sus fechas en la corte no habían sido programadas. Y como resultado, se formaron filas extrañamente largas fuera de al menos 10 tribunales de inmigración, dijo la asociación.

Los abogados dijeron a CNN que es parte de una tendencia preocupante que muestra cuán disfuncional se ha vuelto el sistema y cuán caótico puede ser el enfoque del Gobierno de Trump para hacer cumplir la ley de inmigración.

"Desde un punto de vista humanitario, es repugnante lo que está sucediendo aquí, porque están jugando con la vida de estas personas en muchos casos... Esto es generalizado, es nacional y es indignante", dijo Jeremy McKinney, tesorero de AILA y abogado de inmigración en Carolina del Norte.

Los abogados dicen que la práctica comenzó después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminara en junio que los avisos de comparecencia (los documentos de acusación que emiten las autoridades de inmigración para enviar a alguien al tribunal de inmigración acusado de estar ilegalmente en Estados Unidos) deben especificar la hora y el lugar de procedimientos para ser válidos.

Desde entonces, los abogados de inmigración en todo el país han informado que los funcionarios publican cada vez más avisos con las llamadas "fechas falsas", ordenando que los inmigrantes se presenten en audiencias que, más tarde, nunca fueron programadas en los tribunales de inmigración.

En los últimos meses, los abogados han reportado ejemplos de avisos emitidos para fechas inexistentes, como el 31 de septiembre, y para las horas del día en que los tribunales no están abiertos, como la medianoche.

El portavoz de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, Daniel Hetlage, dijo en una declaración que las fechas iniciales de los avisos emitidos por su agencia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas "se basan en la orientación sobre las próximas fechas del expediente de la EOIR local, una agencia dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos responsable de administrar los tribunales de inmigración".

En esta captura de pantalla de un video distribuido por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, se ve a personas haciendo fila frente a la Corte de Inmigración de Atlanta el 31 de octubre.

EOIR, dijo Hetlage, "es responsable de establecer y restablecer las fechas de las comparecencias al recibir las Notificaciones presentadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE.UU. y otras secciones del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.".

Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Abogado: "la gente obviamente tiene miedo"

A veces, los abogados dicen que pueden confirmar con los tribunales de antemano que ciertas fechas de audiencias notificadas no son precisas, pero luego luchan para convencer a sus clientes de que no se presenten en el tribunal de todos modos.

"Están tan ansiosos por cooperar. No quieren ningún problema con ICE ni con las autoridades", dice Rachel Effron Sharma, una abogada de inmigración en Atlanta que intentó explicar la situación a los clientes esta semana. "Recibieron una carta que les decía que se fueran ese día. No entendían cómo sería posible que hubiera una fecha falsa".

Jorge Gavilanes, otro abogado de Atlanta, dijo que se encontró en una situación similar, tratando de tranquilizar a los clientes que saben que si no se presentan a una audiencia programada en la corte las consecuencias podrían ser graves.

"La gente obviamente temía que serían deportados si no se presentaban, y no querían arriesgarse", dijo. "Prefieren presentarse en la corte y hacer que les digan que se vayan a casa en lugar de no presentarse y preocuparse por eso".

El miércoles, Gavilanes dijo que respondió preguntas de numerosos inmigrantes que estaban desconcertados por la situación.

"No creo que la gente entienda realmente por qué está sucediendo esto", dijo.

