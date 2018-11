¿De qué se mueren los mexicanos? Estas son las principales causas

(CNN Español) - En el año 2017 perdieron la vida un total de 703.047 personas en México, tal y como recogen los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualizados a octubre de 2018. Eso quiere decir que se murieron 5,7 personas de cada 1.000, una tasa superior a toda la serie histórica desde 2008, de acuerdo con estas mismas cifras oficiales.

La mayoría de estas muertes se registraron en Ciudad de México (donde la tasa fue de 6,8 muertes por cada 1.000 habitantes), Chihuahua (con una tasa de 6,5) y Veracruz de Ignacio de la Llave (6,3). En el lado opuesto de la tabla se encuentran las entidades federativas de Quintana Roo (con una tasa de 4 muertes por 1.000 habitantes), Aguascalientes y Querétaro, con 4,5 y 4,8, respectivamente.

MIRA: México cerraría 2018 con más de 28.000 homicidios

Si se miran los datos desglosados por sexo, se puede observar que murieron más hombres (394.322, el 56,1% del total) que mujeres (308.281, el 43,8%), y que la mayor parte de las defunciones fueron de personas con más de 65 años: 394.237 muertes, el 56,1% del total.

Causas de muerte

Que más de la mitad de las defunciones registradas en 2017 fueran de personas con más de 65 años ya da una pista sobre las principales causas de muerte: enfermedades. En concreto, la inmensa mayoría (el 88,6%) de las muertes fueron por problemas de salud y el 11,4% por causas externas: principalmente accidentes (36.215), homicidios (32.079) y suicidios (6.559).

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las principales causas de muerte son enfermedades del corazón, diabetes y tumores. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre sexos: los hombres sufren muchos más homicidios que las mujeres, por ejemplo.

MIRA: Aumentan 26% los puntos críticos de homicidios en la Ciudad de México

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-5ed7efcf708b77d52c58050f6d68038b-5bdb2e37c6dfe'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-5ed7efcf708b77d52c58050f6d68038b-5bdb2e37c6dfe'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-5ed7efcf708b77d52c58050f6d68038b-5bdb2e37c6dfe' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )();