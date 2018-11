Avalancha de críticas a un zoológico por la foto de este camello desnutrido

(CNN) - ¿Podría este camello estar enfermo o desnutrido?

Un zoológico en Nigeria está acusado de crueldad animal después de que apareciera en línea una foto de un camello de aspecto frágil.

Tunde Sawyerr, dijo que estaba visitando el Parque Nacional para Niños y el Zoológico en la ciudad capital de Abuja cuando vio al animal.

"Antes de poner animales en un lugar, hay ciertas cosas que hacer. Si hubo algún animal que se destacó en términos de desnutrición y no se cuidó, fue el camello", dijo Sawyerr a CNN.

El subdirector de vida silvestre del zoológico, Aminu Muhammed, negó la afirmación de Sawyerr de que el camello estaba desnutrido.

"El camello hace unos meses sufrió una fuerte infección en la piel y era muy magro. Así que tuvimos que recoger una muestra fecal, una muestra de sangre e incluso raspar algo de la piel para determinar qué medicamento podemos usar para tratar la piel de la enfermedad", dijo a CNN.

Pero Sawyerr, quien fue al zoológico con su hija de tres años, dijo que su hija no pudo identificar el camello.

"Ella sabe cómo se ve un camello en la televisión, un ciervo, un burro y un mono", dijo. "Ella fue capaz de reconocerlos a todos menos al camello".

Publicó la foto del animal en Twitter con la leyenda "vi a este antiguo camello en el zoológico de Abuja". El post rápidamente se volvió viral.

El subdirector del zoológico, Muhammed, dijo que las fuertes lluvias afectaron la salud del camello, pero el zoológico le ha brindado la atención médica adecuada.

"El camello es un camello albino. Son animales del desierto y es uno joven, así que solo está tratando de aclimatarse, por eso se contagia con eso (infección de la piel)", dijo Muhammed, y agregó que los animales en el zoológico se someten a un control regular cada tres meses.

Sin embargo, admitió que el parque necesitaba más fondos para cuidar a los animales.

"Nosotros (el zoológico) realmente necesitamos mejorar algunas de nuestras estructuras ... necesitamos igualmente traer más animales para atraer más visitantes", le dijo a CNN.

Jon Justin Williamson, el principal oficial de investigación de la International Animal Rescue Foundation Africa, no está de acuerdo con las autoridades del zoológico.

"Lamentablemente, ese camello tiene más que una infección en la piel", dijo el científico ambiental y botánico.

"Este es un dromedario, un camello árabe juvenil, que puedo ver está muy enfermo y muy malnutrido. Hay poca comida adecuada en el suelo para que el animal pueda pastar, lo que desafortunadamente lo llevará a su muerte lenta y dolorosa", le dijo Williamson a CNN.

Los camellos árabes necesitan una dieta variada de arbustos de sal, hierba, arbustos y más para prosperar, de lo contrario, mueren, agregó.

El tamaño de la "pequeña joroba" del camello mostró que había sufrido de falta de alimentos.

"Los camellos almacenarán grasas que son tejido fibroso en su joroba, que actúa como una reserva de alimentos, lo que significa que si hay poca comida en el suelo, entonces recurrirán a la joroba, más o menos como lo hacemos los humanos", dijo Williamson.

Los zoológicos nigerianos han sido acusados hacer pasar hambre a los animales salvajes a su cuidado, los medios locales informaron sobre un caso de leones esqueléticos en un zoológico en la Universidad Obafemi Awolowo, en el suroeste de Nigeria.