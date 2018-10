Maido, de Perú, es elegido como el mejor restaurante de América Latina por segundo año consecutivo

(CNN Español) - Dirigido por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, el restaurante peruano Maido, fue elegido por segunda vez consecutiva como el mejor de América Latina, según Latinamerica’s 50 Best Restaurants.

El galardón resaltó de Maido la cocina Nikkei que “fusiona sorprendentemente los sabores peruanos y japoneses que logran deleitar a todos sus comensales”.

El chef peruano celebró el triunfo que ha obtenido por dos años consecutivos y aseguró que es un reconocimiento al trabajo duro que se ha hecho en el restaurante.

“Disfrutamos lo que hacemos y no solo en el trabajo, así que cuando uno se divierte y hace las cosas con alegría creo que salen bien, ¿no?”, dijo Tsumura a periodistas en Bogotá tras obtener el galardón del mejor restaurante de la región.

Mitsuharu 'Micha' Tsumura, de Maido, en Perú, recibió el premio a Mejor Restaurante de América Latina 2018. (Crédito: Latin America's 50 Best Restaurants 2018, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, October 2018)

“Cuando me preguntan qué es ser cocinero, es hacer feliz a la gente”, agregó. “El motivo por el cual uno quiere ser cocinero es porque quiere dar felicidad a las personas. Y si hemos estado de numero uno el año pasado y ha vuelto a repetirse, creo que es porque de alguna manera u otra lo estamos logrando y eso me hace feliz a mí, porque se ve que hay gente que está disfrutando lo que hacemos”.

Para ‘Micha’, como se conoce al chef peruano, obtener este reconocimiento extiende su responsabilidad más allá de la cocina.

“Esta plataforma te da de alguna manera posición para poder fomentar trabajos que tengan que ver no solamente con cocina, sino con trabajos sociales, que de alguna manera u otra ayuden a la región a desarrollarse en temas de nutrición, en temas de darles una mejor calidad a los agricultores, a los pescadores”, le dijo a CNN en Español. El cocinero agregó que aunque su restaurante fue nombrado el mejor de la región, esto no significa “que nadie sea mejor que otro”.

Maido también recibió el premio al Mejor restaurante de Perú.

Otro restaurante peruano, Central, se llevó también por segundo año consecutivo el segundo puesto en la lista de los mejores de Latinoamérica. El restaurante dirigido por Pía León y Virgilio Martínez, fue destacado como una de “las joyas culinarias de renombre internacional de Perú” que se “nutre de sus equipos de exploración, investigación y descubrimiento”.

Para Martínez, el reconocimiento recibido es consecuencia del trabajo que vienen haciendo desde hace años en Central, según le dijo a CNN.

“Significa para mí responsabilidad, más trabajo, trabajo y trabajo”, le dijo a CNN en Español. “Significa también una consecuencia también del trabajo que estamos haciendo. Creo que las cosas no caen solas”.

Y añadió que este reconocimiento significa para él “libertad, en la cual yo puedo pensar y puedo sentir en que lo que estamos haciendo va por buen camino”.

Mira en esta galería: Los 15 mejores restaurantes del mundo

México, Chile, Brasil y Colombia también estuvieron en la lista de los mejores restaurantes de la región.

Pujol, de México, ocupó el tercer lugar de la lista, subiendo un puesto respecto a 2017. Boragó, de Santiago de Chile, fue cuarto, subiendo también una posición respecto al año pasado. Y D.O.M, de Brasil, cayó dos posiciones ubicándose en el quinto puesto de los mejores cinco restaurantes de 2018.

Los 20 mejores restaurantes de América Latina son:

1. Maido — Lima, Perú

2. Central — Lima, Perú

3. Pujol — Ciudad de México, México

4. Boragó — Santaigo, Chile

5. D.O.M. — Sao Paulo, Brasil

6. Don Julio — Buenos Aires, Argentina

7. A Casa do Porco — Sau Paulo, Brasil

8. Astrid y Gastón — Lima, Perú

9. Quintonil — Ciudad de México, México

10. Leo — Bogotá, Colombia

11. Tegui — Buenos Aires, Argentina

12. Maní — Sao Paulo, Brasil

13. Isolina — Lima, Perú

14. Sud 777 — Ciudad de México, México

15. Villanos en Bermudas — Bogotá, Colombia

16. Rafael — Lima, Perú

17. La Mar — Lima, Perú

18. Mishiguene — Buenos Aires, Argentina

19. Chila — Buenos Aires, Argentina

20. Máximo Bistrot — Ciudad de México, México.

“Ser parte de esta lista se ha convertido de suma importancia para los restaurantes y chefs, ya que hay clientes en todo el mundo que viajan en una forma nueva y diferente de hacer turismo, turismo de comida. Tal es el caso de Central, el restaurante que ocupa el primer lugar en la lista de los 50 Best del 2016. Es muy conocido en Perú, pero se ha vuelto un sitio que personas en todo el mundo quieren visitar”, le dijo a CNN William Drew, editor en jefe de la revista especializada The World's 50 Best Restaurants en 2017, cuando se anunció que Bogotá sería por primera vez la sede de este evento.

Otros reconocimientos

México (11), Argentina (10), Perú (9) y Brasil (9) fueron los países que más restaurantes tienen destacados en la lista. También están en la lista Chile (5), Colombia (4), Panamá (1) y Uruguay (1).

El premio a la entrada más alta en la lista se lo llevó el restaurante colombiano El Chato, de Bogotá. El restaurante que más aumentó en posiciones fue Mishiguene, de Buenos Aires, pasando del puesto 50 en 2017, al 18, en 2018. Y el galardón a la mejor chef de América Latina fue para Pía León del restaurante Kjolle, de Perú.

Y finalmente, los chefs mexicanos María Elena Lugo y Gerardo Vázquez, de Nicos, en Ciudad de México, recibieron el galardón por Lifetime Achivement.

La elección la hacen 250 expertos de toda América Latina y la de 2018 fue la sexta versión de estos premios que premian el talento y dedicación de los cocineros y restaurantes de la región.