¿Habrá pronto un Messi o un Ronaldo formado en EE.UU.?

(CNN Español) - ¿Estará EE.UU. algún día preparado para crear estrellas de fútbol como creó Portugal con Cristiano Ronaldo, Croacia con Luka Modric o Argentina con un Lionel Messi?

Según Jorge Ortiz, gerente del Programa Comunitario para la organización Fútbol en las Calles (Soccer in the Streets) Estados Unidos ya está empezando a ver jugadores que podrían tener el potencial de un Pelé, pero asegura que el país todavía no está listo para recibirlos y entrenarlos.

“Yo diría que sí se puede empezar a ver ese jugador. El problema es que no hay manera de desarrollar este jugador para que tenga una carrera profesional”, dijo Ortiz a CNN Radio. Ortiz, que empezó como entrenador para la organización Fútbol en las Calles hace 30 años en Atlanta —con el fin de ayudar a niños sin recursos para que puedan acceder al deporte—, dijo que hoy día el fútbol tiene un costo que aleja a las personas con pocos recursos.

“Es muy caro para que niños y niñas tengan acceso no sólo al fútbol sino al crecimiento profesional”, explico Ortiz.

¿Es entonces el fútbol un deporte para clase media en EE.UU? Según Ortiz, todos los obstáculos que se presentan indican que sí. La organización busca desarrollar mejores jugadores a nivel de las calles y en la comunidades más pobres de Atlanta pero se enfrentan a niños que no tienen dinero para el transporte y no pueden pagar para registrarse en los equipos. Recientemente la organización se juntó con el equipo de Atlanta United para crear canchas de fútbol en espacios no utilizados, por ejemplo, con el servicio de tren de Atlanta —conocido como el MARTA— para que jugadores que quieran participar en torneos puedan hacerlo.

Escucha aquí la entrevista completa para conocer más sobre cómo Ortiz y su organización preparan a los entrenadores para ser mentores y desarrollar no sólo a los jugadores sino a estrellas que utilicen el fútbol para crear profesionales y líderes del futuro.

