¿Se va Apu de Los Simpsons? El productor del programa responde a la polémica

Hay mucha especulación sobre lo que podría pasarle al personaje luego de que Adi Shankar, productor ejecutivo y director de la serie “Castlevania” de Netflix, le dijera a IndieWire que los productores de Los Simpsons iban a sacar al controversial personaje.

“Escuché una desalentadora noticia, que ya he verificado de varias fuentes: van a dejar de hacer el personaje de Apu por completo”, dijo Shankar. “Ellos no van hacer un gran escándalo con esto, o algo así, pero van a descontinuarlo del todo para evitar controversias”.

Shankar le dijo a la publicación que tenía información de “dos personas que trabajaban para el show de Los Simpsons y una tercera fuente que trabaja directamente con el creador Matt Groening”.

El productor ejecutivo de la serie Al Jean se pronunció el domingo: Adi Shankar no es productor de los Simpsons”, tuiteó él. “Le deseo lo mejor pero él no habla por nuestro show”.

Shankar respondió con otro tuit.

“Te deseo lo mejor también. Vamos a trabajar en un terreno común”, dijo Shankar. “Ignorarlo solo le echa leña al fuego. El mundo está polarizado y cada vez más, y la responsabilidad recae sobre nosotros para unir a las personas. Participa de una manera constructiva y este asunto se resolverá. Te estoy viendo, ahora te estoy pidiendo que me veas”.

El documental “El problema con Apu” del comediante Hari Kondabolu debutó en noviembre del año pasado y veía a Apu como un estereotipo negativo de los sudasiáticos.

Nahasapeemapetilon es un indoamericano y dirige el minimercado Kwik-E-Mart en Springfield. La voz del personaje animado está a cargo del actor Hank Azaria, que no es sudasiático.

En abril de este año Azaria dijo que se siente mal por cualquier persona que pueda haber sufrido por la imagen negativa que tiene el personaje.

En su documental, Kondabolu entrevistó celebridades descendientes de sudasiáticos, incluyendo a Aziz Ansari y Kay Penn, para discutir cómo las caracterizaciones como las de Apu pueden ser vistas como racismo.

En abril, Los Simpsons se refirieron al tema. En un capítulo Marge le lee un libro a Lisa en el que se refiere a la heroína como una "chica cisgénero" e intenta modernizar la acción.

Los personajes discutieron el cambio de época y fueron más sensibles.

Lisa dice entonces: “Es difícil de decir. Algo que empezó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo es ahora políticamente incorrecto. ¿Qué podemos hacer”, antes de mirar una foto de Apu en la que se lee “No tengas una vaca”.

Semanas después, Shankar anunció su “Concurso de guionistas de Apu: buscando una cura para Los Simpsons”.

“Estamos buscando un guión centrado en el persona de Apu ambientado en el mundo y en el canon de 'Los Simpsons’, que tome al personaje de Apu y lo subvierta, le dé una vuelta, lo escriba inteligentemente o lo haga evolucionar de una forma inteligente, de una manera que tome una burla malintencionada y lo transforme en un núcleo de verdad envuelto en una visión divertida, también conocida como sátira real”, dice el sitio web que promociona la competencia.

“Este. concurso está abierto para la gente de todas las razas étnicas y culturas, sin embargo, si no tienes ninguna experiencia con la cultura india en Estados Unidos puede que no tengas la perspectiva y la experiencia para escribir sobre este tema”.

A principios de 2018 Azaria dijo en The Late Show with Stephen Colbert que estaría dispuesto a abandonar el personaje.

“Quiero ver más escritores indios y sudasiáticos, no de manera simbólica, sino que informen genuinamente qué nueva dirección puede tomar este personaje, incluido cómo se interpreta o no la voz”, dijo Azaria. “Estoy perfectamente dispuesto a dar un paso al costado o a ayudar a una transición hacia algo nuevo”.

“Realmente espero que eso sea lo que haga Los Simpsons y que no solo tenga sentido, sino que yo sienta que es lo correcto que debo hacer”.