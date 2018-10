¿Cómo evitar morir por la principal causa de muerte en Estados Unidos?

(CNN) - Los estadounidenses les tienen miedo a muchas cosas: hablar en público, a las alturas, a las culebras, a los payasos, a volar, solo por nombrar algunos miedos. Solo algunas de estas cosas pueden matarte, y ninguna de ellas es probable que lo haga.

Cuando se trata de volar, probablemente hayas escuchado esto anteriormente: es más probable que mueras por un rayo que en un accidente de avión. Es cierto. También es más probable que mueras al ser atacado por un perro, picado por una abeja o asfixiándote con comida.

LEE: Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte en menores entre 5 y 14 años en América Latina, según un informe

Pero es probable que no hayas pensado demasiado en la causa principal de muerte entre las personas de 1 a 44 años en Estados Unidos: heridas no intencionadas. En 2016 (el último año del que hay información disponible), 61.749 personas de ese grupo de edad murieron como resultado de una herida no intencional, casi el doble de quienes mueren de cáncer y enfermedades coronarias, combinados. Según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. esas muertes fueron predominantemente resultado de accidentes en automotores y envenenamientos accidentales.

La buena noticia es que hay algunas cosas simples que puedes hacer para evitar ser parte de esa estadística de heridas no intencionadas, y están justo en casa.

Seguridad básica en casa

La Administración de Incendios de EE.UU. estima que hubo 364.000 incendios residenciales en 2016, la mayoría de los cuales ocurrieron mientras alguien estaba cocinando. Ese año, 2.775 personas murieron en incendios residenciales; 11.025 personas resultaron heridas, y las pérdidas monetarias fueron por 5.700 millones de dólares.

Las leyes varían de ciudad a ciudad, de condado a condado y de estado a estado, pero incluso en lugares donde no se requieren legalmente, la Administración de Incendios recomienda “instalar alarmas de fuego en cada habitación, en cada área de dormir separada y en cada nivel de la casa, incluyendo en el sótano”.

Debes probar todas las alarmas contra incendios de tu casa una vez al mes, e incluso si tienen baterías removibles, debes reemplazarlas una vez al año. Si tus detectores de incendios tienen baterías de litio de larga duración incluías, deben estar bien por al menos 10 años. Pero sin importar qué tipo de alarma tienes, un chirrido fuerte significa que debes reemplazar una batería agotada tan pronto como sea posible, antes de que se te olvide hacerlo.

Los detectores de monóxido de carbón son otra pieza que no tiene precio para la seguridad de tu casa, ya sea como adición o en combinación para tus alarmas de incendios. El monóxido de carbono es un gas que no tiene color, ni olor y puede ser peligroso, incluso fatal, en un espacio cerrado como tu casa.

El monóxido de carbono "se encuentra en los humos producidos cada vez que se quema combustible en automóviles o camiones, motores pequeños, estufas, linternas, parrillas, chimeneas, estufas de gas u hornos", según los CDC.

Los síntomas de envenenamiento con monóxido de carbón, según los CDC, son descritos usualmente como parecidos a los de una gripa y pueden incluir dolor de cabeza, mareo, debilidad, dolor de estómago y vómito.

Además, tener un extintor en casa, idealmente en la cocina, porque es el lugar donde más incendios inician, también ayuda para la seguridad de tu casa.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video4", video: "", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Seguridad básica en carreteraCada año, más de 32.000 personas mueren y 2 millones de personas quedan heridas en accidentes de automotores en las vías de EE.UU., según los CDC. Además de nunca manejar ebrios o exceder los límites de velocidad, los cinturones de seguridad también juegan un gran papel en salvar las vidas de miles de personas cada día.

Los CDC les urgen a los conductores y a los pasajeros “usar un cinturón de seguridad, en cada viaje, sin importar cuán corto es”. También subraya la importancia al elegir la silla apropiada para el carro para los bebés, basándose en su edad, peso y altura.

Seguridad básica para tu bicicleta

Montar en bicicleta puede ser un ejercicio excelente, ya sea que lo hagas al aire libre o en un lugar cerrado. Si eliges montar en bicicleta al aire libre, necesitas saber las reglas de las vías para estar seguro.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), 840 ciclistas murieron en accidentes de tránsito en 2016. El índice de fatalidad más alto fue documentado en Florida, con 6,7 muertes por un millón de personas ese año.

Antes de que te montes en tu bicicleta, asegúrate que está funcionando correctamente; que la silla y el manubrio estén apretados, las llantas infladas apropiadamente, y que los frenos estén funcionando como deberían. Como mínimo, debes tener un reflector blanco en la parte delantera de tu bicicleta y un reflector rojo en la parte posterior. Si llegas a montar de noche, considera agregar luces a tu bicicleta, tanto en la parte delantera como en la trasera, para aumentar la visibilidad.

Y sin dudarlo, la pieza más importante del equipo de seguridad cuando montes en bicicleta es el casco. La NHTSA subraya la importancia de un ajuste adecuado, y remite a los consumidores al Instituto de Seguridad de Casco de Bicicleta para una orientación más detallada. (Este sitio web se actualiza con frecuencia, a pesar de un aspecto retro que se remonta a los primeros días de Internet).