Al piloto del Leicester City lo llaman un héroe por llevar helicóptero lejos del estadio antes del mortal accidente

(CNN) - Este sábado en la tarde, el piloto británico Eric Swaffer publicó en Facebook una foto de su novia, la copiloto polaca Izabela Lechowicz, en la entrada VIP del estadio King Power, en Leicester, Inglaterra.

Pocas horas después Swaffer y Lechowicz murieron con otras tres personas, incluyendo el propietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, cuando el helicóptero que Swaffer estaba pilotando cayó al suelo a las afueras del estadio.

Los investigadores aún están tratando de establecer la causa del accidente que mandó al helicóptero en espiral 60 metros hacia el suelo justo después de que sobrevolara la parte superior del estadio de capacidad para 32.000 espectadores.

Pero Swaffer, a quien he conocido por 15 años, está siendo descrito como un héroe por salvar potencialmente a miles de personas al desviar el helicóptero fuera de las multitudes que aún se encontraban en el proceso de salir del estadio la noche del sábado tras el partido contra el West Ham.

La Policía de Leicester dijo que nadie más resultó herido en tierra y que la Rama de Investigaciones de Accidentes Aéreos (AAIB por sus siglas en inglés) estaba liderando la investigación sobre el accidente.

El perturbador incidente se ha vuelto un momento trágico en la historia del fútbol y los fanáticos han dejado miles de flores a las afueras del estadio, cerca del lugar del accidente.

Los fanáticos han hecho ofrendas florales en el lugar del accidente donde fallecieron los tripulantes del helicóptero del Leicester City.

El heroísmo de Swaffer en los segundos finales del desastre ocupó los titulares de los principales diarios este lunes.

El camarógrafo de Sky Sports, Dan Cox, le dijo al diario The Sun en Londres que él vio el helicóptero girando y fuera de control.

“No sé cómo hizo, pero parecía manejar que lograba frenar la rotación y desvió hacia la esquina del estacionamiento”, dijo Cox.

Que Sawffer haya salvado vidas al desviar el helicóptero para alejarlo de las multitudes no sorprende a quienes conocían al veterano piloto.

Él era altamente capacitado en volar múltiples aeronaves, desde jets privados hasta helicópteros y aviones comerciales. También le enseñó a varios cómo superar situaciones de emergencia.

El capitán Sanjay Menzies, un cercano amigo y piloto en jefe del grupo Poonawalla, una compañía de vacunas con sede en la India, trabajó en 2013 con Swaffer, quien había sido reclutado para capacitar a Menzies para volar el nuevo avión de la compañía, un Gulfsream G550.

“Volé con Eric durante cuatro meses exclusivamente y aprendí todo sobre el avión por él”, le dijo Menzies a CNN. “Él era el piloto más conocedor y versátil que haya conocido. Él era una enciclopedia andante sobre conocimientos de aviación y uno de los tipos más graciosos que haya tenido el placer de conocer”.

Menzies reveló que Swaffer solía donar una gran cantidad de dinero a causas que valieran la pena, incluyendo un año de su salario a programas de caridad en la India.

Después del accidente de este sábado, per antes de que se confirmara que él estaba a bordo, los amigos de Swaffer y su familia inundaron su Facebook de mensajes desesperados, esperando que él y su pareja simplemente estuvieran en el juego como fanáticos o invitados.

Sin embargo, fotografías publicadas anteriormente por Lechowicz con el mismo helicóptero durante el mismo año, que habían sido tomadas por Swaffer, indicaban que lo peor estaba por pasar.

Swaffer estaba profundamente orgulloso de su novia debido a sus logros en el mundo de la aviación, dominado sobre todo por hombres.

En un mensaje de Swaffer sobre su vida volando junto a Izabela, me escribió: “A veces, es casi como unas vacaciones permanentes”.

El hecho de que las habilidades de Swaffer en sus últimos momentos hayan salvado a otros será su mayor legado, tanto como su colaboración única con su novia.

Menzies le dijo a CNN que la conexión de Swaffer y la vida diaria con Lechowicz era “muy rara”.

“Izabela era su alma gemela de muchas más maneras de las que uno puede decir”, dijo él.