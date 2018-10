Interceptan otro paquete sospechoso dirigido a CNN, esta vez a las oficinas de Atlanta

(CNN) - Otro paquete sospechoso dirigido a CNN fue interceptado este lunes, según informó la cadena. Esta vez, el paquete estaba dirigido al centro mundial de noticias en Atlanta.

Jeff Zucker, presidente de CNN, envió un mensaje, que fue publicado a través de la cuenta de Relaciones Públicas de CNN, en el que informaba que no hay peligro inminente al Centro CNN.

"Todo el correo para CNN, en todos los burós de CNN, está siendo examinado en instalaciones a las afueras de las oficinas desde el miércoles pasado, así que esta paquete NO hubiera llegado directamente al Centro CNN, incluso si no hubiera sido interceptado primero", dice la comunicación.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

— CNN Communications (@CNNPR) October 29, 2018

La semana pasada, 13 paquetes sospechosos fueron interceptados dirigidos a prominentes figuras demócratas y dos a CNN.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo:

“El día de hoy a las 9:38 AM, la Policía de Atlanta se dirigió al 400 Pryor St SW. por una llamada de un paquete sospechoso. El FBI liderará la investigación en este incidente".

Según las autoridades en el lugar de los hechos, la oficina postal donde fue hallado el paquete fue evacuada y las calles colindantes han sido cerradas.