Helicóptero del dueño del Leicester City se estrella tras el partido del sábado

(CNN) - Un helicóptero del dueño del Leicester City FC se incendió después de estrellarse en un estacionamiento junto al estadio King Power en Leicester, aproximadamente una hora después del partido del sábado por la noche.

El club no ha confirmado si su propietario, el multimillonario tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, estaba a bordo en el momento del accidente, aunque se sabe que viaja en helicóptero desde y hacia el estadio con regularidad.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018

La policía de Leicestershire dijo que está investigando el incidente, en tanto se difunden imágenes y videos en línea de llamas en el lugar del accidente.

"Los servicios de emergencia se encuentran actualmente en el estadio King Power donde un avión cayó en un estacionamiento", escribió la policía de Leicestershire. "Las consultas para establecer las circunstancias exactas de la colisión están en curso".

Los medios británicos informaron que los testigos vieron al helicóptero luchando en el aire antes de que cayera.

Srivaddhanaprabha, el propietario de King Power, compró el club por 57 millones de dólares en 2010 y el equipo ascendió a la Premier League en 2014. En 2016, el club logró la impensable hazaña de ganar la primera división.

El choque de la noche del sábado sorprendió a los fanáticos y jugadores de fútbol, ​​algunos de los cuales tuitearon sus condolencias.

Hearing that the Leicester City owners’ helicopter has crashed in the club’s car park.

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 27, 2018

El defensor del West Ham Pablo Zabaleta dijo: "Mis pensamientos y oraciones están con todos los involucrados en el accidente del helicóptero en Leicester".

"Escenas horrendas en el King Powe esta noche, mis oraciones y pensamientos están con todos los involucrados en Leicester", dijo su compañero Declan Rice.

Arsenal tuiteó: "Estamos tristes por el incidente de esta noche y todos estamos pensando en ustedes en este momento difícil".

El accidente ocurrió aproximadamente una hora después de que Leicester City empatara 1-1 contra West Ham United en un partido de la Premier League inglesa.