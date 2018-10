Tiroteo en sinagoga de Pittsburgh: lo que se sabe al respecto

(CNN) - Un hombre de 46 años irrumpió en la mañana de este sábado en una sinagoga de Pittsburgh y comenzó a disparar. Ya bajo custodia tras resultar herido, el acto dejó al menos cuatro muertos y seis heridos, de los que cuatro serían agentes de Policía.

Esto es lo que se sabe sobre el caso:

¿Quién fue el atacante?

El tirador fue identificado como Robert Bowers , de 46 años.

Se encontraron armas en la escena junto al auto del hombre, según fuentes dijeron a CNN.

El hombre hizo comentarios antijudíos durante el ataque, según fuentes. Asimismo, Bowers tenía una cuenta en gab.com, donde habría realizado publicaciones violentas antisemitas. También publicó sobre una organización de refugiados judíos llamada HIAS.

17 días antes del ataque, Bowers publicó una lista de los servicios de refugiados de Shabat que HIAS tenía. En su publicación, escribió a HIAS: "¿Te gusta traer invasores hostiles para morar entre nosotros?".

El sospechoso está bajo custodia, de acuerdo con un vocero de la oficina de Policía de Pittsburgh. Fue trasladado a un hospital, pues estaba herido.

¿Cuántos heridos hay?

Hay muchos heridos: la escena "es muy mala", según dijo el director de Pittsburgh Public Safety, Wendell Hissrich.

Al menos cuatro personas murieron dentro de la sinagoga, según informaron las autoridades. También hay seis heridos, de los cuales cuatro serían agentes de policía, de acuerdo a la misma fuente.

Las autoridades insisten en pedir a la ciudadanía que se mantenga lejos de la zona.

La investigación

City of Pittsburgh Public Safety Director Wendell Hissrich has just addressed the media on this terrible tragedy at the Tree of Life Synagogue in Squirrel Hill. This shooting will be prosecuted as a Hate Crime and the FBI will be leading the investigation.

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018

La oficina de campo del FBI en Pittsburgh está respondiendo a la escena de los disparos en la Sinagoga del Árbol de la Vida, según un tuit en la cuenta verificada del FBI en Pittsburgh.

Esto está siendo tratado como un crimen de odio y el FBI es la agencia principal a cargo de la investigación, según Hissrich.

Las autoridades dijeron que parece que no hay una amenaza activa para la comunidad en este momento.

"Tengo entendido que hubo un servicio al momento del tiroteo", añadió Hissrich.