Estados Unidos tiene más inmigrantes que cualquier otro país: las cifras clave

(CNN Español) – Mientras caravanas de centroamericanos se dirigen a Estados Unidos, el debate sobre la inmigración volvió a encenderse en el país, en especial por las duras palabras y amenazas que ha lanzado el presidente Donald Trump. En medio de la polarización y la tensión, más ad portas de unas elecciones intermedias, lo cierto es que EE.UU. tiene más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, según el Centro de Investigaciones Pew.

Para 2016, en su territorio vivían 43,7 millones de personas que nacieron en otro país, lo que equivale al 13,5% de la población en EE.UU. Casi el triple de inmigrantes que había en 1970 y representaban apenas el 4,7%. De hecho, cada año llegan a Estados Unidos más de un millón de habitantes provenientes de otros lugares. ¿De dónde viene la mayoría de esta población? ¿Cómo está creciendo? ¿Cuántos son ilegales? ¿Quiénes aplican a la ciudadanía?

En esta infografía te dejamos las cifras clave para conocer a la población inmigrante, que es bastante diversa, en Estados Unidos.

