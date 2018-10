Camilo Egaña recibe al ganador del Grammy Latino Andrés Cepeda

(CNN Español) - Para darle la bienvenida a noviembre, Camilo Egaña recibe en su show a los cantantes Andrés Cepeda y a Dani Martin, al neurólogo Facundo Manes; al "fotógrafo de las estrellas", Kike San Martin, y a la chef Ingrid Hoffman.

Toda una semana con diversos temas que harán que la audiencia no se pierda el programa de entrevistas a diversas personalidades a las 9:00 p.m. en punto (Miami) en la pantalla de CNN en Español.

Octubre 29

Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico y rector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, conversa con Camilo sobre su tercer libro, "El cerebro del futuro".

Octubre 30

El cantante y compositor español Dani Martín cuenta de su vida y carrera, de su gira por España y Latinoamérica.

Octubre 31

Ingrid Hoffmann, chef y autora colombiana, conductora de Top Chef Estrellas, y conocida por su serie de Food Network 'Simply Delicioso' presenta su nuevo libro, "Clásicos Latinos a lo Saludable".

Noviembre 1

Andrés Cepeda, cantante y compositor colombiano, y ganador del Grammy Latino, habla de sus grandes éxitos y presenta su nueva colaboración con Sebastián Yatra.

Noviembre 2

El "fotógrafo de las estrellas" Kike San Martín cuenta secretos de sus fotografías favoritas. También estará en el programa el joven y talentoso, Borja Voces, copresentador del noticiero digital de Univisión.

“Camilo” se transmite de lunes a viernes a las 9:00 p.m. (Miami) con repetición al día siguiente a la 1:00 p.m. (Miami), solo en CNN en Español.

**La programación de invitados está sujeta a cambios de último momento

CNN en Español

La cadena de noticias CNN en Español es responsable de varias plataformas multimedia dirigidas a audiencias de habla hispana en todo el mundo, que llega a casi 50 millones de hogares incluyendo CNN en Español 24 horas de noticias por cable para los Estados Unidos, México y América Latina. Esto unido a CNNEspanol.com, CNN en Español Radio, CNN en Español en Twitter, Facebook e Instagram. La marca CNN en Español brinda una experiencia en múltiples plataformas a los hispanoparlantes en las Américas.

Contactos CNN en Español:

Mariana Piñango, Latinoamérica – Mariana.Pinango@turner.com

Javier Merino, México – Javier.Merino@Turner.com

