Nuevo paquete sospechoso encontrado en Nueva York estaba dirigido a James Clapper y a CNN

(CNN) - El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está investigando un paquete sospechoso cerca de la calle West 52 y las avenidas 8 y 9, según una cuenta verificada de Twitter del distrito de Midtown North.

NYPD le dice al público que evite el área.

We are investigating a suspicious package. W52nd Street 8th – 9th Ave is closed to vehicle and pedestrian traffic. Please avoid this area.

Update to follow at @NYPDnews

— NYPD Midtown North (@NYPDMTN) October 26, 2018

Un agente le dijo a CNN que la policía está investigando un paquete sospechoso en una oficina de correos que queda en esa zona de la ciudad.

El paquete sospechoso encontrado es similar a los otros paquetes, según las autoridades y estaba dirigido al exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper y a CNN.