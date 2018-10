(CNN) - Donald Trump, presidente de Estados Unidos, defendió este martes su afirmación sin fundamento de que "desconocidos de Medio Oriente" viajan en la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos desde América Central, pero admitió que "no hay pruebas de nada".

"Podrían perfectamente estar", reiteró Trump durante la firma de un proyecto de ley en la Oficina Oval, refiriéndose a los individuos del Medio Oriente infiltrados en la caravana migrante. "Tengo muy buena información", agregó.

Sin embargo, presionado por Jim Acosta, de CNN, para que muestre pruebas de que haya personas de Medio Oriente en la caravana de migrantes, Trump dijo que "no hay pruebas de nada".

"No hay pruebas de nada, pero podrían perfectamente estar", dijo Donald Trump.

Este lunes, Trump tuiteó "criminales y desconocidos de Oriente Medio se mezclan" en la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos. Él llamó a esto una "emergencia nacional".

Sin embargo, no ha habido informes, en la prensa o de las agencias de inteligencia, que sugieran que hay personas "de Medio Oriente" infiltrados en la caravana.

Trump agregó este martes que "hay una muy buena posibilidad" de que personas de Medio Oriente estén en la caravana.

"No necesariamente tienen que estar en ese grupo", dijo Trump este martes. "Pero ciertamente hay gente que viene por la frontera sur, desde Medio Oriente y otros lugares que no son apropiados para nuestro país. Y no los estoy dejando entrar", agregó.

El vicepresidente Mike Pence también dijo que Juan Hernández, presidente de Honduras, le dijo en una llamada telefónica que la caravana de migrantes era financiada por Venezuela y organizada por grupos de izquierda.

"Ordenado por el presidente, hablé con el presidente Hernández de Honduras. Me dijo que la caravana que ahora se abre camino a través de México hacia la frontera sur fue gestionada por organizaciones de izquierda y financiada por Venezuela", dijo Pence.

"¿Y los demócratas tal vez?", bromeó Trump.

Pence también se negó a ofrecer una prueba específica de que hay individuos de Medio Oriente en la caravana, en lugar de citar una estadística de la cantidad de presuntos terroristas que no pueden ingresar al país diariamente.

"Estados Unidos interviene e impide que 10 terroristas o 10 presuntos terroristas ingresen a nuestro país todos los días. Por lo tanto, es inconcebible que no haya individuos de Medio Oriente como parte de esta creciente caravana", dijo Pence.

Trump dijo que no cree que esté avivando el miedo para obtener réditos políticos al referirse a la

caravana de inmigrantes.

"No, en lo absoluto", dijo, "soy una persona muy poco política. Y por eso me eligieron presidente", aseguró Donald Trump.

Matt Hoye de CNN contribuyó a este informe.