Científicos argentinos descubren antepasado de yacaré con 65 millones de años

(CNN Español) - Científicos de Argentina descubrieron en la Patagonia un antepasado del yacaré y otros caimanes. Según informó la Agencia de Noticias Científicas y Tecnológicas (CyTA)-Fundación Leloir este lunes, el antepasado del yacaré habitó en la zona hace 65 millones de años, cuando la región tenía un clima subtropical.

Los paleontólogos argentinos dieron al especimen el nombre de Protocaiman peligrensis. El motivo, según la citada agencia, es el los restos fósiles del cráneo se encontraron en Punta Peligro, al norte de Comodoro Rivadavia. Los hallazgos fueron publicados en la revista Proceedings of the Royal Society of London. Series B.

“Esta nueva especie representa uno de los fósiles de caimaninos (caimanes) más antiguos conocidos”, afirmó a CyTA-Leloir la doctora Paula Bona, investigadora del CONICET en la División Paleontología Vertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). CNN en Español trató de ponerse en contacto con la experta a través de teléfono y email, sin haber obtenido respuesta.

Según lo que dijo a la agencia, los investigadores creen que el antepasado habría alcanzado aproximadamente el doble del tamaño de un yacaré actual. El hallazgo “permite una revisión del árbol genealógico de los cocodrilos y propone por primera vez que los caimanes habitaron América del Norte durante la época de los dinosaurios e ingresaron a América del Sur en el Cretácico (un período que se extiende entre 145 y 66 millones de años atrás), donde se dispersaron y diversificaron”, indicó Bona.

El descubrimiento es importante al tratarse del antepasado de los caimanes, uno de los principales grupos de cocodrilos pero de los que se desconoce la mayor parte de su historia evolutiva, según explicó la agencia, especializada en temas científicos. El motivo de este desconocimiento es que se han hallado pocos restos y, los que se han encontrado, suelen estar mal preservados y fragmentados, lo que hace complicado su estudio.