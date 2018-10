¿Quieres evitar tus posibilidades de tener cáncer? Toma comida orgánica

(CNN) - Un nuevo estudio sugiere que puedes protegerte del cáncer comiendo alimentos orgánicos. Un estudio publicado el lunes en JAMA Internal Medicine revela que quienes comen con frecuencia alimentos orgánicos disminuyeron su riesgo general de desarrollar cáncer. Específicamente, aquellos que principalmente comen alimentos orgánicos tenían más probabilidades de protegerse del linfoma no hodgkin y del cáncer de mama posmenopáusico en comparación con los que rara vez o nunca comían alimentos orgánicos.

En el estudio, dirigido por Julia Baudry, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud y Medicina Médica en Francia, un equipo de investigadores examinó las dietas de 68.946 adultos franceses. Más de las tres cuartas partes de los voluntarios eran mujeres, con un promedio de alrededor de 40 años. Estas voluntarias se clasificaron en cuatro grupos según la frecuencia con la que informaron haber consumido 16 productos orgánicos, incluidas frutas y verduras, carne y pescado, comidas listas para comer, aceites y condimentos vegetales, suplementos dietéticos y otros productos.

El tiempo de seguimiento varió para cada participante, pero duró un poco más de cuatro años y medio en promedio, y durante ese tiempo, los voluntarios del estudio desarrollaron un total de 1.340 cánceres. El más frecuente fue el cáncer de mama (459) seguido del cáncer de próstata (180), el cáncer de piel (135), el cáncer colorrectal (99) y loslinfoma no hodgkin (47).

Riesgo de cáncer

Al comparar las puntuaciones de los alimentos orgánicos de los participantes con los casos de cáncer, los investigadores calcularon una relación negativa entre las puntuaciones altas (comer la comida más orgánica) y el riesgo general de cáncer. Los que comieron la mayoría de los alimentos orgánicos fueron 25% menos propensos a desarrollar cáncer. Específicamente, fueron un 73% menos propensos a desarrollar linfoma no hodgkin y un 21% menos propensos a desarrollar cáncer de mama posmenopáusico.

Los investigadores encontraron que incluso los participantes que consumían dietas de calidad baja a media pero que seguían consumiendo alimentos orgánicos experimentaban un riesgo reducido de cáncer.

Los autores teorizan que una "posible explicación" para la relación negativa entre los alimentos orgánicos y el riesgo de cáncer se debe a la "significativa" reducción de la contaminación que se produce cuando los alimentos convencionales son reemplazados por alimentos orgánicos.

El doctor Jorge E. Chavarro, profesor asociado en el Departamento de Nutrición de Harvard T.H. Chan School of Public Health, dijo en un podcast que el nuevo estudio es "increíblemente importante". Es coautor de un comentario publicado con el estudio.

La mayoría de las personas que no están empleadas en la agricultura están expuestas a residuos de pesticidas a través de los alimentos, dijo Chavarro, quien no participó en el estudio.

Los nuevos hallazgos coinciden con los de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que descubrió que los pesticidas causan cáncer en los seres humanos, señaló Chavarro. También se alinearon con los de otro estudio que mostró una relación negativa entre comer alimentos orgánicos y linfoma no hodgkiniano, dijo.

Inconvenientes del estudio

"Evaluar la ingesta de la dieta es difícil, evaluar la ingesta de alimentos orgánicos es notoriamente difícil", dijo Chavarro. "Eso es porque decidir comer alimentos orgánicos o no es una decisión que tiene determinantes sociales y económicos muy fuertes. Aunque los autores tuvieron acceso a la información de por qué las personas eligen no comer alimentos orgánicos, consideran a todos los no consumidores de alimentos orgánicos como iguales".

Por ejemplo, las personas que optan por no comer alimentos orgánicos a pesar de poder hacerlo pueden tener una mala actitud hacia su salud en general y eso podría influir en los resultados.

Es cierto que investigaciones anteriores, incluido uno de los estudios de Chavarro, han demostrado una correlación entre el consumo de alimentos orgánicos y los niveles de pesticidas en la orina, por lo que el supuesto no es incorrecto. Aún así, los autores necesitan mostrar esto, dijo en el podcast sobre el estudio. Y dice que los alimentos convencionales diferentes están más "sucios" (contaminados con pesticidas) que otros, por lo que comer ciertos alimentos orgánicos hace un mejor trabajo de protegernos contra la ingesta de pesticidas que otros. Sin embargo, el estudio no hace un buen trabajo de clasificación y evaluación de estas diferencias, anotó.