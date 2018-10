(CNN Español) – Netflix ya trabaja en su próxima cinta animada. Se trata de una versión musical y realizada en versión stop motion (animación fotograma por fotograma) del clásico infantil de Carlo Collodi que cuenta la historia del carpintero italiano Gepeto y su títere de madera, su hijo, Pinocho.

A través de un comunicado de prensa, la compañía de streaming también reveló que el galardonado director mexicano Guillermo del Toro sería el encargado de dirigir, escribir y producir el musical.

"Siempre he querido hacer esta película", dijo Guillermo del Toro, según un comunicado de Netflix.

Breaking Guillermo del Toro news: The Academy Award-winning filmmaker will write, produce, and direct a stop motion musical version of Pinocchio for Netflix. Del Toro explained, “I’ve wanted to make this movie for as long as I can remember.” Jiminy Cricket! pic.twitter.com/25cVRITSrT

Este será el debut de Del Toro en un film animado para la compañía de streaming y es la primera cinta del director mexicano luego de ganar cuatro premios Oscar por "The Shape of Water", en 2018, llevándose dos de las estatuillas más importantes de la gala: mejor director y mejor película.

La versión de Del Toro del clásico infantil se llevará a cabo en la Italia de 1930, dice el comunicado.

"Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que en la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como Pinocho. En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre despreocupado que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real. Siempre he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida de presentar al público en todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un verdadero niño", dijo Del Toro.

"Pinocho" será también producida por Lisa Henson (The Jim Henson Company), Alex Bulkley y Corey Campodonico de ShadowMachine y Gary Ungar de Exile Entertainment. Del Toro escribirá el guión junto a Patrick McHale y Mark Gustafson codirigirá la cinta.

Netflix también dio a conocer que los títeres que se usarán para la cinta animada serán realizados por Mackinnon & Saunders, la compañía detrás de los personajes de la cinta Corpse Bride.

La producción para la película comenzará en las próximas semanas, según Netflix.

Del Toro nos ha trasladado a su mundo imaginario en cintas como "El laberinto del fauno", "The Shape of Water", "Hellboy", entre otras. En varias oportunidades ha dicho que sus sueños lúcidos y sus experiencias infantiles son inspiración para las historias que plasma en la gran pantalla.

En su carrera, ha ganado dos premios Oscar, un Golden Globe con "The Shape of Water", dos premios BAFTA con "The Shape of Water" y "El laberinto del fauno". En cuanto a cintas animadas, el director oriundo de Guadalajara ha trabajado en la producción ejecutiva de las cintas Puss in Boots, Kung Fu Panda 3 y The Rise of the Guardians, todas de DreamWorks.