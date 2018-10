Trump dice que Estados Unidos pondrá fin a un tratado de armas nucleares con Rusia

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que Estados Unidos se retirará del histórico Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia, un acuerdo de décadas de antigüedad que ha provocado la ira del presidente.

"Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años", dijo Trump a los reporteros antes de abordar el Air Force One para salir de Nevada luego de un mitin de campaña.

"Y no sé por qué el presidente Obama no negoció ni se retiró. Y no vamos a dejar que violen un acuerdo nuclear y salgan a fabricar armas y no se nos permita hacerlo", dijo. "Nosotros somos los que nos hemos mantenido en el acuerdo y hemos respetado el acuerdo".

"Pero Rusia, lamentablemente, no ha cumplido con el acuerdo. Así que vamos a rescindir el acuerdo. Vamos a retirarnos", dijo sobre el acuerdo, que fue firmado en diciembre de 1987 por el expresidente Ronald Reagan y el expresidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachecv.

El Gobierno de Trump ha dicho repetidamente que Rusia ha violado el tratado.

Los funcionarios del Gobierno creen que el tratado ha puesto a EE.UU. en desventaja porque China no enfrenta ninguna restricción para el desarrollo de misiles nucleares de alcance intermedio en el Pacífico y no permite que EE.UU. desarrolle nuevas armas.

Se espera que el asesor de seguridad nacional John Bolton discuta el tratado con los funcionarios rusos en su viaje la próxima semana.