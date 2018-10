¿Cómo entender las recientes turbulencias en los mercados?

(CNN Español) – Octubre, haciendo honor a su mala fama histórica en los mercados internacionales, llegó con turbulencias importantes en las principales bolsas del mundo. Parece evidente que algo "se está cocinando" a medio plazo, ¿pero de qué se trata exactamente?

Esa es la pregunta que hemos intentado descifrar en nuestro GloboEconomía de esta semana, aprovechando el formato de GloboTemperatura que hace un repaso rápido, pero muy completo, a las principales economías del mundo y de nuestra región. Y para ello hemos invitado a Alberto Bernal, principal responsable de estrategia de inversión global en XP Securities.

Bernal pone el foco especialmente en el déficit fiscal que acumula Estados Unidos y en las "incomodidades" que las guerras comerciales del presidente Donald Trump podrían implicar para el funcionamiento de la economía china. Los dos temas son vitales ahora mismo.

Las políticas fiscales de Trump y el Partido Republicano –que controla las dos cámaras del Congreso de EE.UU.– han doblado el déficit fiscal en menos de dos años. Para 2019 ese déficit ascenderá al 5% del PIB. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca era del 2,3%.

Lo anterior obliga al gobierno a emitir más bonos del tesoro, justo en un momento en que el mercado está saturado de ese tipo de instrumento porque la Fed lleva tiempo desprendiéndose de los bonos que compró tras la crisis de 2008.

Y, bueno, el problema es que uno de los mas importantes compradores de esos bonos es precisamente China. Como dijo Alberto en nuestra conversación, si a este país se le complican las cosas con las guerras comerciales, “a lo peor”, decide que diversificara su cartera.

Muy interesante conversación, que les recomiendo para entender mejor estas turbulencias de octubre en las bolsas.

