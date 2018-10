Septiembre fue el mes con más arrestos de familias en la frontera de EE.UU., según Washington Post

Washington (CNN) - Los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 16.658 miembros de familias en septiembre, marcando el total más alto de todos los meses, informó el miércoles The Washington Post.

El informe del diario citó números no publicados del Departamento de Seguridad Nacional, que tiene la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración y la seguridad de las fronteras. El reporte dijo que el total de septiembre representó un aumento del 80% desde julio y que la cantidad de padres migrantes que ingresan a Estados Unidos con hijos ha alcanzado niveles récord en los últimos tres meses.

Sin embargo, el informe señaló que si bien el número total de arrestos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, con 396.579 personas, fue mayor en relación con el año pasado, el total no se acercó a los máximos observados a principios de la década de 2000.

El aumento en los cruces familiares ha seguido después de que en junio Trump revirtiera la política de su Gobierno que llevó a las separaciones familiares. Las separaciones ampliamente criticadas siguieron a un aumento en las estadísticas de los cruces fronterizos, y el nuevo informe sobre el aumento de familias que ingresan a Estados Unidos se produce pocas semanas antes de las elecciones de mitad de período, que Trump ha tratado de hacer en parte como un referéndum sobre la inmigración.

Trump dijo en una entrevista reciente que el Gobierno estaba "mirando muchas cosas" con respecto a la inmigración y se negó a dar una respuesta directa sobre si planeaba renovar las separaciones familiares.

"Cuando permites que los padres permanezcan juntos, está bien, cuando permites eso, lo que sucede es que la gente va a ingresar a nuestro país", dijo Trump.

Los últimos números del The Washington Post estaban en línea con lo que un alto funcionario de la Patrulla de Aduanas y Fronteras le dijo a CNN el viernes pasado.

Manuel Padilla, jefe del sector del Valle Grande del CBP, dijo a CNN la semana pasada que el año fiscal 2018 fue un "año récord" para las detenciones de familias que cruzan la frontera de Estados Unidos y México en la región del Valle del Río Grande.

La evaluación de Padilla indicó que las cifras mostrarían un récord histórico sobre las detenciones familiares en la frontera suroeste, ya que más del 50% de todas las detenciones familiares tuvieron lugar en el Valle del Río Grande este año.

Un portavoz de DHS dijo que el departamento no comenta sobre "números no oficiales", y un portavoz de CBP dijo que todavía están trabajando en sus números de fin de año.

CBP publica números de detención de fronteras mensualmente. El único mes para el último año fiscal que no se ha publicado es septiembre.

En agosto, fueron detenidas 12.774 unidades familiares en la frontera suroeste, un aumento de casi el 40% con respecto al mes anterior y un máximo para el año, según los números de CBP publicados anteriormente.

Las cifras generales de aprehensión en la frontera sudoeste ya superaron a las del año pasado con 355.106 en 2018 en comparación con 310.531 en el año fiscal 2017.