Cirujano y su novia son acusados de más casos de violación

(CNN) - Un cirujano de California que había sido acusado de drogar y violar a dos mujeres fue acusado de cinco casos más el miércoles, lo que elevó el número total de presuntas víctimas a siete.

Grant Robicheaux, de 38 años, se declaró inocente de los cargos.

Su novia, Cerissa Riley, de 31 años, también fue acusada en tres casos adicionales y se declaró inocente.

"Negamos inequívocamente todas las acusaciones de relaciones sexuales no consensuales y negamos absolutamente todas las acusaciones de que alguna vez hemos drogado a alguien en secreto con el propósito de tener relaciones sexuales con ellas", dijo la pareja en un comunicado.

Dijeron que pasaron las pruebas de polígrafo y conocieron la investigación desde enero. "No huimos, no nos movimos y no nos escondimos ... Esperamos recuperar nuestras vidas".

Los fiscales del Condado de Orange también agregaron cargos de secuestro contra Robicheaux y Riley.

"Creemos que si los acusados ​​se reunieron con las víctimas en un lugar público, las drogaron mientras se encontraban en ese lugar público y las reubicaron en su hogar después de que las víctimas se volvieron incapaces de dar su consentimiento, con la intención de agredir sexualmente a sus presas, eso es un secuestro", declaró el fiscal de distrito Tony Rackauckas.

"Incluso si voluntariamente te intoxicaste o tomaste drogas, nadie recibe un pase para agredirte sexualmente una vez que has pasado el punto de consentimiento".

La fianza se fijó en 1 millón de dólares cada uno. Su audiencia previa al juicio está programada para el 18 de enero.

Si se los declara culpables de todos los cargos, cada uno podría enfrentar una sentencia de por vida.

Los fiscales recibieron señalamientos adicionales

Fueron acusados ​​el 11 de septiembre de agredir sexualmente a dos mujeres por el uso de drogas.

Los fiscales ampliaron su investigación sobre presuntos delitos que podrían haber ocurrido en los últimos 20 años.

Rackauckas dijo el mes pasado que los fiscales habían recibido más de 50 llamadas y establecido más de 12 "posibles víctimas creíbles" que presentaron denuncias contra la pareja.

Robicheaux y Riley fueron acusados ​​de violación por uso de drogas, cópula oral por anestesia o sustancia controlada, agresión con la intención de cometer un delito sexual y posesión de una sustancia controlada para la venta. Robicheaux también está acusado de violaciones de armas de fuego.

Cada uno de ellos pagó 100.000 dólares de fianza cuando fueron arrestados.

Los abogados de Riley y Robicheaux han emitido previamente una declaración conjunta que niega las acusaciones.

Los fiscales dicen que la pareja podría haber viajado a festivales desde 2015, incluyendo Burning Man en Nevada, el festival Splash House en Palm Springs, el festival BPM en Playa del Carmen y Tulum en México, y puntos de referencia cerca de Page, Arizona.

Robicheaux también apareció en el programa de televisión de Bravo "Online Dating Rituals of the American Male".