La mayoría de las cadenas de hamburguesas reprueban el informe anual de antibióticos

(CNN) - Veinticinco de las principales cadenas de hamburguesas de Estados Unidos fueron calificadas según sus políticas de antibióticos en un informe de colaboración publicado este miércoles. Solo dos cadenas recibieron calificación A: Shake Shack y BurgerFi. Las otras 23 obtuvieron una -D o F.

"Es realmente emocionante comer carne de res porque sabemos que a los estadounidenses les encantan las hamburguesas. Es una de las comidas favoritas de nuestro país y analizamos qué está sucediendo y qué no está sucediendo cuando se trata del uso responsable de antibióticos. El sector parecía particularmente importante", dijo Lena Brook, investigadora principal del informe y directora interina del Programa de Alimentos y Agricultura en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, una de las organizaciones involucradas en la investigación.

Brook dijo que después de ver los cambios positivos en las aves de corral utilizadas por los restaurantes de comida rápida en informes anteriores, tomó la decisión de centrarse en las cadenas de carne y hamburguesas para su cuarto informe anual.

Los restaurantes de comida rápida se clasificaron según las ventas totales de EE.UU. para obtener los 25 primeros. El informe clasifica a los restaurantes en tres áreas, según Brooks. La primera es si estas compañías hacen promesas o tienen políticas para terminar con el uso rutinario de antibióticos, la segunda es cómo las compañías implementan las políticas y la tercera es verificar si las afirmaciones que hacen las compañías son ciertas.

El informe identificó a Shake Shack y BurgerFi como las únicas dos cadenas que sirven carne sin antibióticos.

Según los autores del informe, las compañías de hamburguesas más pequeñas, como Elevation Burger, que tiene 50 locales en los Estados Unidos y en el extranjero y sirve carne de res criada sin antibióticos, recibieron menciones honoríficas. Brook dijo que esto sugiere que hay un tipo de cadena emergente que se adhiere a buenas políticas de uso de antibióticos.

Wendy's recibió una D- por una política que los autores describieron como "aunque lejos de ser integral... va un paso adelante". De acuerdo con el sitio web de la compañía, Wendy's obtendrá aproximadamente el 15% de su carne de res de los productores que se han comprometido a una reducción del 20% en los antibióticos utilizados en su ganado y cuyo uso se puede rastrear y reducir.

"A medida que avanzamos, tenemos el objetivo de eliminar el uso rutinario de antibióticos en nuestro suministro de carne de res y cerdo, al mismo tiempo que protegemos la necesidad de un uso terapéutico dirigido de un antibiótico en los casos limitados en que un animal enfermo necesita ser tratado individualmente o en el improbable caso de que los animales hayan estado expuestos a una enfermedad y un tratamiento con un antibiótico es necesario para prevenir un brote de enfermedad", escribió Liliana Esposito, directora de comunicaciones de The Wendy's Co., en una publicación de blog.

Las otras 22 cadenas, incluyendo restaurantes como McDonalds, recibieron una calificación de F.

"Preservar la efectividad de los antibióticos para las generaciones futuras es muy importante para McDonald's", escribió la portavoz de la compañía Lauren Altmin en un correo electrónico. "En 2016, McDonald's implementó por completo su compromiso de dejar de servir el pollo tratado con antibióticos importantes para la medicina humana en sus restaurantes de EE.UU., lo que llevó a la implementación en 2018 de una política de uso de antibióticos para pollos de engorde en mercados de todo el mundo. McDonald's está finalizando una política global de antibióticos para la carne de res, que comenzará a aplicarse antes de finales de 2018", detalló.

Solo siete de las empresas a las que les enviaron encuestas respondieron a los investigadores. Pero no devolver una encuesta no dio lugar a una calificación de reprobación automática, dijo Brook. Los no participantes fueron calificados según la información disponible públicamente sobre sus políticas de antibióticos y perdieron puntos solo en la categoría de envío de la encuesta.

El informe dice que el "uso excesivo de antibióticos en la producción ganadera contribuye significativamente a la propagación de la resistencia a los antibióticos". La Organización Mundial de la Salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades consideran que la resistencia a los antibióticos es una amenaza para la salud pública.

