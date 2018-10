5 casos en que llamaron a la policía por personas negras... que no estaban haciendo nada mal

(CNN Español) - Esta semana se hizo viral un video en el que una mujer blanca impide la entrada a un hombre negro en un edificio de apartamentos en St. Louis, Missouri. Para su sorpresa, el hombre usa la llave para entrar a uno de los apartamentos. Tras publicar el video, la mujer fue despedida de su empleo por este comportamiento.

Pero no es la primera vez que algo así ocurre en Estados Unidos. Este año ha estado plagado de casos en donde personas llaman a la policía quejándose de acciones de negros que no tienen nada de delictivas.

Arresto en Starbucks

En mayo, dos hombres negros fueron arrestados después de que ocuparan una mesa sin consumir nada, esperando a otra persona, y el gerente llamara a la policía.

Uno de los hombres pidió usar el baño, pero un empleado le dijo que era solo para el uso de clientes. Cuando la pareja se sentó en la tienda sin pedir nada, el gerente llamó a la Policía, y los hombres fueron arrestados por allanamiento. No se presentaron cargos.

Starbucks ahora permite quedarte en sus locales y hasta usar sus baños sin tener que comprar algo.

Los dos jóvenes no entablarán demandas.

Una parrillada estropeada

Ese mismo mes, una mujer blanca llamó a la policía porque un grupo de negros estaba haciendo un asado en un parque en Oakland, California, el 29 de abril.

La mujer dijo que usaron una parrilla que no estaba aprobada para ese lugar.

La policía acudió pero no arrestó a nadie. Pero el episodio de 25 minutos fue capturado en video, después publicado en YouTube y visto millones de veces.

La respuesta de la comunidad: un evento denominado "BBQing Black" , una poderosa respuesta de una comunidad a lo que muchos percibieron como otro ejemplo más del racismo cotidiano.

Una estudiante de Yale no pudo descansar

Una estudiante negra de la Universidad de Yale fue interrogada por agentes de la Policía del campus, en mayo, después de que una estudiante blanca la encontrara durmiendo en una sala común de su dormitorio y llamara a la Policía.

La estudiante negra Lolade Siyonbola, publicó dos videos del encuentro en Facebook, red social donde fueron ampliamente vistos y comentados por miles.

Según Siyonbola, ella trabajaba en un informe, en el Salón de Estudios de Posgrado, cuando se quedó dormida en una sala común. Otra estudiante entró, encendió las luces y le dijo: "Se supone que no debes dormir aquí, voy a llamar a la Policía".

Después de que dos policías blancos llegaron y comenzaron a interrogarla en una escalera, Siyonbola publicó 17 minutos del hecho en Facebook Live.

La estudiante de 34 años, graduada en Estudios Africanos, abrió la puerta de su habitación frente a los agentes para mostrar que ella vivía allí, pero aún así le pidieron su identificación.

Estaban comprando en Nordstrom Rack y los acusaron de robar

Tres adolescentes negros fueron acusados injustamente de robar en una tienda de Nordstrom Rack de Missouri. La empresa tuvo que pedir disculpas por el incidente.

Corey Lewis es el propietario de un programa de mentoría llamado Inspired by Lewis.

Lewis transmitió el incidente por Facebook y hubo una ola de apoyo en Facebook para el hombre. La mujer no fue identificada.

