Argentina se mira internamente para establecer nuevas relaciones bajo un gobierno de Trump

(CNN en Español) - El gobierno de Argentina continuará impulsando el descongelamiento de sus relaciones con los Estados Unidos pero a la vez se concentrará en fortalecer la economía y resolverá sus problemas domésticos como forma de establecer sólidos vínculos con el mundo.

Esa fue la conclusión a que llegó el embajador en los EE.UU. Martín Lousteau en una entrevista con CNN en la ciudad de Atlanta donde habló ante empresarios sobre las oportunidades de negocios que ofrece Argentina para los estadounidenses.

“Argentina y Estados Unidos están descongelando su relación después de 10 años de una relación que estuvo atravesada por muchísimos conflictos. Yo creo que ese descongelamiento fue a una velocidad récord. En tres meses, a partir de la asunción del presidente Macri, vino el presidente Obama a la Argentina y a partir de esa visita, lo que hace es poner todos los reflectores sobre la relación para las dos administraciones: un montón de mecanismos que estaban dormidos o hibernando se volvieron a poner en funcionamiento”, dijo Lousteau.

El embajador dijo que con el nuevo gobierno de EE.UU. bajo el mandato de Donald Trump, las relaciones podrían verse ¨impactadas” pero no de forma negativa.

“Creo que el cambio de administración afecta este tipo de vínculo porque es recrear las condiciones con una administración nueva. Por otro lado, estoy convencido que en su revinculación con el mundo y su revinculación con Estados Unidos es mucho más lo que Argentina tiene que hacer internamente y las propias decisiones que tiene que tomar que el resto. El resto es el marco donde Argentina actua”, sostuvo Lousteau.

El embajador dijo que basado en las promesas de campaña de Donald Trump, ¨no hay una agenda conflictiva¨.

“Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No era participante de las negociaciones del TTP (Tratado de Asociación Pacifico), no tiene una frontera con EE.UU. Tiene un cuarto de millón de argentinos viviendo que vienen de un entorno socio económico alto escapando la falta de posibilidades que Argentina les dio para desarrollar sus talentos. Y el comercio que tienen los dos países es mínimo”.

En otro tramo de la entrevista Lousteau, quien fue además ministro de Economía en 2007-2008 confirmó a CNN que se postulara para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2019.

En Argentina hubo rumores al comienzo de 2016 que Lousteau lanzaría su candidatura en el 2017. El presidente Mauricio Macri le había sugerido que no se presente.

“Yo quiero ser jefe de gobierno en la ciudad en que nací”, dijo Lousteau cuando se le preguntó si se postularía en el 2019.

“En 2019 hay elecciones para jefe de gobierno. En la elección pasada nosotros construimos esta coalición de partidos independientes. Nos tocó competir contra el candidato que es actual presidente. En Argentina competir contra los estados es siempre difícil por un tema de recursos pero quedamos muy cerca. En Buenos Aires votaron 1,800.000 personas y perdimos por40.000 votos. Aprendemos de eso, aprendemos del rol de oposición pero vamos a volver todos a competir para poder crear en Buenos Aires las condiciones de una ciudad moderna e iguales” dijo Lousteau.

Lousteau habla en detalle sobre la economía de Argentina, el problema del terrorismo global y cómo impacta en el país y conversó sobre la vida que lleva en la embajada en Washington con su mujer, la actriz Carla Peterson y su pequeño hijo.