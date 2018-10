(CNN) - La portavoz de la primera dama de Estados Unidos Melania Trump atacó al rapero T.I., cuyo más reciente video musical presenta a Trump al parecer bailando sin ropa en una falsa Oficina Oval.

“Le guste o no, ella es la primera dama y esta es la Casa Blanca”, le dijo a CNN Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de Melania Trump en un comunicado. “Es irrespetuoso y repugnante retratarla de esta manera simplemente debido a la política. Esa clase de ataques vulgares solo aumentan la división y los prejuicios en nuestro país, y esto necesita detenerse”.

(Crédito: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

T.I., cuyo nombre real es Clifford Harris, aparece en el video como él mismo, sentado en un Resolute (el escritorio en la Oficinal Oval) en un entorno hecho para parecerse a la Oficina Oval. Luego aparece una grabación de video del presidente Donald Trump saliendo de la Casa Blanca en el Marine One, el helicóptero oficial de la Casa Blanca, y poco después, una mujer entra en la “Oficina Oval”.

La mujer usa solo una chamarra que dice: “Realmente no me importa, ¿a ti?”, un gesto claro a la controversial chamarra Zara que usó la primera dama durante el viaje a Texas en junio.

La mujer en el video, que tiene un parecido claro a Melania Trump, luego se quita la chamarra y baila encima del escritorio.

El viernes, T.I. tuiteó el video con la frase: “Querido 45. No soy Kanye”.

En esta frase T.I. hizo referencia al rapero Kanye West quien visitó la Casa Blanca la semana pasada y trasmitió su apoyo a Trump.

How is this acceptable? #disgusting #boycottT.I. @Tip https://t.co/HvnFahfsVK

— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) October 13, 2018

En respuesta al debut del video, Grisham tuiteó el sábado desde su cuenta oficial: “¿Cómo puede esto ser aceptable? #disgusting #BoycottT.I.”

Poco después, la cuenta oficial de Melania Trump, @Flotus, retuiteó el mensaje de Grisham.