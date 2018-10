Nueva York (CNN Business) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va contra la Reserva Federal (Fed). Otra vez.

En un video dado a conocer el martes por Fox Business, el presidente dice en entrevista que el banco central estadounidense es su "mayor amenaza". Trump ha sido crítico con el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, a quien él nominó el año pasado.

"La Fed está elevando las tasas demasiado rápido y es independiente, así que yo no le hablo (a él)", le dijo Trump a Trish Regan de Fox Business.

"No estoy contento con lo que él está haciendo", dijo Trump en referencia a Powell. "Va demasiado rápido. Porque, si miras los últimos números de la inflación, son muy bajos".

La entrevista completa iba a ser transmitida el martes por la noche en la cadena. CNN Business no pudo contactar inmediatamente a la Reserva Federal en busca de un comentario.

