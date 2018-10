Trump dice que suspenderá ayuda a Honduras si no se detiene la caravana de inmigrantes

(CNN Español) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un tuit este martes que si no se detiene la caravana de inmigrantes de Honduras hacia EE.UU., retirará la ayuda a ese país "inmediatamente".

"Estados Unidos ha informado fuertemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que va hacia EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no habrá más dinero o ayuda a ese país, efectivo inmediatamente", tuiteó el mandatario.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

Cientos de migrantes iniciaron este 14 de octubre una lenta caminata desde San Pedro Sula. Ellos esperan pasar la frontera de Guatemala y México para llegar a su destino final, Estados Unidos.

Los hondureños que hacen parte de esta caravana dicen que la falta de trabajo y la inseguridad son algunas de las razones por las que decidieron salir su país.

CNN está intentando obtener reacción del gobierno hondureño al tuit de Trump.